PP exige a Más Madrid que pida perdón por la respuesta de sus jóvenes a una campaña de Las Ventas

El portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha exigido a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que pida perdón por la respuesta de Jóvenes Más Madrid a la última campaña publicitaria de Las Ventas. "Voy a educar a mis hijos para que se coman a los tuyos vivos, puto pijo", reza la imagen con la que las juventudes del partido han citado el spot de la plaza de toros. Se trata de parte de la letra de la canción 'Mantenlo Criminal' de Jarfaiter. En el anuncio citado, varios jóvenes, entre los están Gloria Camila Ortega Mohedano, niegan que la juventud "no quiera saber nada de las tradiciones o la cultura", en referencia a la tauromaquia. Reivindican la "libertad y el derecho a elegir" que "nunca pasa de moda" mientras acceden al coso madrileño. Díaz-Pache, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Asamblea, ha negado que "con la salida de Podemos" se fuera "lo más radical que había en la Comunidad de Madrid". "Vemos que Más Madrid toma la delantera y tiene ya las prácticas más repugnantes de propagación del odio. Con un tuit absolutamente bochornoso", ha criticado el 'popular', quien cree que con esta publicación han dado "un paso más allá" llegando "prácticamente a incitar a la violencia". LA COMUNIDAD PIDE QUE SE BORRE EL TUIT También ha hecho declaraciones al respecto el portavoz de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, quien ha pedido a Más Madrid que "retire inmediatamente ese tuit y pida perdón". Ha afeado que lance ese mensaje un partido como Más Madrid, integrado en Sumar, que sostiene al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien habla de "parar la máquina del fango" y de "regeneración democrática". "Parece cuanto menos curioso que utilicen esas formas que insulten a la juventud española y a la juventud madrileña que sí que le gusta la tauromaquia", ha deslizado. También ha censurado, a través de sus redes, el mensaje el presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, Ignacio Dancausa, quien entiende que los jóvenes no deberían "alimentar el proyecto rupturista" de los que quieren "construir un muro entre españoles donde están los míos y los tuyos". "Más responsabilidad y menos mensajes de odio", ha reclamado. Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha tachado a Más Madrid de "versión Mr. Wonderful" de Podemos, la "versión pija". "Que siendo jóvenes muestren odio a quienes pueden ser compañeros de clase, trabajo o familia les califica sólo a ellos no a Madrid", ha reprochado. MM ALUDE A QUE ES DE FORMA IRÓNICA Por su parte, desde Más Madrid han apuntado a que se trata de una frase que hay que entender "evidentemente de forma irónica y no literal". Ven "llamativo" que se haga "polémica de un tuit" y no de que un "espectáculo de maltrato animal cada vez más minoritario sobreviva gracias a los fondos públicos". Voces del partido han señalado también a Europa Press que una respuesta cuyo objetivo habría sido mostrar el rechazo al "maltrato animal" ha acabado siendo un "bumerán" contra Más Madrid. Por otro lado, fuentes del entorno de Jóvenes Más Madrid han reconocido a Europa Press que el uso de esta imagen --un meme que no es de autoría de la organización-- ha sido "desafortunado" y que no esperaban la reacción que ha generado.