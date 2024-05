PP afea al Gobierno su "sobreactuación" porque conocía el plan de fusión BBVA-Sabadell y lo censura en víspera del 12M

El PP ha asegurado este jueves que "respeta los acuerdos a los que puedan llegar" BBVA y el Banco Sabadell, dos "empresas privadas", y ha pedido esperar al análisis del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre el impacto de esa posible operación. Además, ha señalado que el Gobierno "conocía la hipotética fusión y no la ha censurado hasta la víspera del fin de la campaña en Cataluña", según han indicado fuentes del partido. Así se ha pronunciado después de que el consejo de administración de BBVA haya decidido formular una oferta pública de adquisición (OPA) hostil sobre el 100% de las acciones de Banco Sabadell tras el rechazo de esta entidad a una propuesta de carácter amistoso, en la que ofrece una contraprestación de una acción nueva por cada 4,83 del Sabadell, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que "respeta los acuerdos a los que puedan llegar empresas privadas" y ha añadido que "conviene esperar al análisis del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre el impacto de esa posible fusión". El PP ha señalado que los organismos que tienen la función de velar por el cumplimiento de las reglas determinarán cuál es la afectación a la concentración bancaria y a la competencia, han agregado las mismas fuentes. ASEGURAR QUE NO PERJUDICA A LOS CLIENTES NI LOS PUERTOS DE TRABAJO Dicho esto, el PP ha cargado contra el Ejecutivo, ya que, según ha dicho, "conocía la hipotética fusión y no la ha censurado hasta la víspera del fin de la campaña en Cataluña", comunidad en la que hay elecciones este domingo. "Por ende, no es creíble esta sobreactuación repentina del Ejecutivo", han indicado fuentes de la formación. Según el PP, lo importante es asegurar que el resultado de una operación comercial no perjudica los intereses generales de los puestos de trabajo, así como los derechos de los clientes y usuarios de las entidades. "Entendemos la preocupación que puede suscitar cualquier operación que no se ajuste a esta forma de proceder entre administraciones, instituciones, pymes y ahorradores", han señalado fuentes de la formación. EL CANDIDATO DEL PP EN CATALUÑA DICE QUE NO LE GUSTA Por su parte, el candidato del PP en las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha avisado que la oferta pública de adquisición (OPA) de carácter hostil lanzada por BBVA sobre el 100% del Banco Sabadell puede afectar "negativamente" a las pymes catalanas y la libre competencia. "Me preocupa enormemente que la OPA hostil al Sabadell afecte negativamente a las pymes catalanas y a la libre competencia", ha escrito en una publicación en X recogida por Europa Press. "No me gusta", ha añadido Fernández, después de que el consejo de administración de BBVA haya decidido formular una OPA de las acciones de Banco Sabadell tras el rechazo de esta entidad a una propuesta de carácter amistoso.