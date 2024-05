Montserrat afirma que el PP Europeo no puede "permitir" que la amnistía salga adelante

La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha asegurado este jueves que el Partido Popular Europeo (PPE) no puede "permitir" que la amnistía salga adelante. "Europa no puede permitir que esta amnistía que borra la corrupción y el golpe de la democracia salga adelante; el PP europeo no lo puede permitir", ha declarado Montserrat ante la presencia del presidente del PPE, Manfred Weber, en el acto de presentación de la candidatura europea de los populares en Barcelona. La eurodiputada popular ha puesto en valor su "defensa firme del Estado de Derecho frente a la impunidad y la desigualdad de la amnistía en Europa". También ha asegurado que el PP seguirá siendo la esperanza "de tantos españoles que están cansados de que su gobierno les haya abandonado para aferrarse al poder". "Mientras Sánchez se toma unos días de descanso y el prófugo se plantea en último y humillante espectáculo volviendo a España, los españoles seguimos teniendo otros muchos problemas por resolver", ha añadido. El PP ha presentado en Barcelona los 35 nombres de la lista a los comicios europeos, encabezada por tres mujeres: la eurodiputada Dolors Montserrat, la exconsejera andaluza Carmen Crespo y la exdiputada en la Asamblea de Madrid Alma Ezcurra.