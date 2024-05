Mantienen petición de prisión permanente revisable para el acusado de matar a su exmujer

Toledo, 9 may (EFE).- El Ministerio Fiscal y la acusación popular, ejercida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, han mantenido este jueves la petición de prisión permanente revisable para el acusado de matar a su exmujer en Almonacid de Toledo en abril de 2022, mientras que la defensa sólo reconoce el homicidio doloso admitido por el autor confeso.

Tras la finalización de la práctica de la prueba en el juicio con jurado popular que acoge la Audiencia provincial de Toledo desde el lunes pasado, las partes han expuesto sus conclusiones finales en la cuarta jornada de la vista oral y el jurado se retirará a deliberar una vez le sea entregado el objeto del veredicto este viernes.

La fiscal no ha realizado ninguna modificación en su escrito de acusación porque, según ha explicado, entiende que si ya había suficientes pruebas antes de comenzar el juicio, ahora hay más argumentos y más consolidados para mantener la petición de prisión permanente revisable por los delitos de asesinato con alevosía y agresión sexual.

Ha considerado que el acusado ha reconocido que asfixió a la víctima porque "no le había quedado más remedio", ya que sabía que según los informes el atropello no era posible y se demostraba que había sido simulado.

Para la fiscal, los testimonios prestados por familiares, testigos y peritos han "echado por tierra punto por punto" la versión del procesado y se ha referido, en concreto, a que el día de los hechos llamara a su jefe y le pusiera una excusa para no ir a trabajar. "¿Qué persona falta al trabajo para ir a hacer la compra?. Ya sabía que iba a matarla y que no eso no le iba a llevar 15 minutos", ha manifestado.

Asimismo, ha considerado que la llevó al camino rural donde tuvieron lugar los hechos porque es "un terreno idóneo para asesinar a alguien sin que tenga ninguna posibilidad de que le asistan".

Con respecto a la agresión sexual, ha incidido en que se han encontrado restos de semen en la víctima aunque no en las bragas que llevaba puestas del revés, síntoma de que otra persona se las ha puesto deprisa y corriendo.

Sobre la forma en la que se produce la muerte, ha afirmado que tuvo que ser dentro del coche, sin ninguna posibilidad de defensa para ella y de manera "sorpresiva".

"El 4 de abril de 2022 la víctima - que se convirtió en la décima por violencia de género en 2022- tenía una decisión tomada, la maleta hecha y estaba a punto de coger un autobús para irse a Madrid, pero los celos de él, el sentimiento de humillación por la infidelidad y el de abandono causaron su muerte, porque tenía tal sensación de dominio que o era para él o no era para nadie", ha concluido la fiscal.

En la misma línea, la letrada de la acusación popular ha hecho hincapié en que existía un sentimiento de "propiedad" por parte del acusado sobre la víctima y que eso le hizo matarla, porque no podía consentir que se fuera a Madrid y, por tanto, era "o conmigo, o muerta" y prevalecía su "ánimo de dominación machista".

De su lado, el letrado de la defensa ha dicho estar convencido de que los hechos no ocurrieron tal y como creen la fiscal y la acusación popular, y ha pedido al jurado que se fije en la cronología temporal porque ha advertido de que hay cosas que no concuerdan con las declaraciones prestadas durante la vista oral.

Tampoco cree que por el hecho de que la exmujer del procesado consultara los horarios de autobuses quiera decir que quería marcharse a Madrid, y ha señalado que la maleta que se halló contenía sólo ropa y que era porque la víctima quería dársela a su hija, pero que no había neceser ni otros objetos necesarios para viajar.

La defensa reconoce que su cliente ha admitido que la asfixió, aunque fue "algo rápido, espontáneo y no premeditado", y que intentó simular un atropello, pero ha lamentado que se le acuse de "cosas tan graves" como una violación. EFE

