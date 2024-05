Luz verde de la JEC a que RTVE compense en el 24horas a los rivales del PSC por la entrevista de Sánchez en La 1

La Junta Electoral Central (JEC) ha dado su visto bueno a que RTVE compense en su canal 24horas a los rivales del PSC en las elecciones catalanas de este domingo por la entrevista al presidente Pedro Sánchez que La 1 emitió en 'prime time' el 29 de abril, tras el periodo de reflexión de cinco días para decidir si continuaba o no en la Moncloa. Aquella entrevista fue recurrida por el PP, ERC y Ciudadanos al considerar que alteraba el reparto de tiempos establecido en el Plan de Cobertura de RTVE para la campaña electoral de las catalanas y la JEC les dio la razón ordenando el martes a RTVE que buscase una compensación "en análogo formato y horario" para los demás candidatos a la Generalitat, excluyendo al socialista Salvador Illa. Pero RTVE alegó que ya no podía compensar a los demás candidatos en La 1 en los pocos días que restan de campaña electoral, máxime cuando RTVE tiene comprometido reservar un día para la semifinal de Eurovisión y cuando los telediarios exigirían desplazar a Madrid a todos los políticos catalanes, lo que sería muy dificultoso. Su propuesta alternativa es emitir entrevistas a las 10 de la noche, 'prime time', pero en el canal 24horas, algo que recurrieron ERC, En Comú, el PP y Ciudadanos al considerar que no se cumplía fielmente con las compensaciones que estableció la JEC. SOLUCIÓN RAZONABLE, AUNQUE NO SEA PLENAMENTE SATISFACTORIA En una resolución recogida por Europa Press, el organismo arbitral admite que la propuesta de RTVE no es "plenamente satisfactoria", pues aunque "se ajusta al formato y horario" en que se emitió la entrevista con Pedro Sánchez, se opta por "una cadena diferente" y no se puede negar que "la audiencia del Canal 24 Horas es muy inferior al de La 1". Pero teniendo en cuenta "circunstancias relevantes" como los "problemas logísticos" para realizar en directo esas entrevistas en La 1 y "el compromiso adquirido con la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para la retransmisión en directo en ese horario del Festival de Eurovisión", la JEC concluye que la solución adoptada por RTVE es "una compensación razonable y suficiente", por lo que procede a desestimar los recursos. Eso sí, insta a RTVE a informar de esas entrevistas en la segunda edición del Telediario de La 1 de los dos días restantes de campaña, así como a publicarlas en la Plataforma RTVE Play. El acuerdo es firme en vía administrativa sólo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses de su notificación.