Los tribunales de Cuentas acuerdan publicar los contratos y convenios firmados por ayuntamientos y entidades locales

El Tribunal de Cuentas y sus homólogos de ámbito autonómico han acordado este jueves publicar en la plataforma del órgano fiscalizador la información relativa a los contratos y convenios celebrados por las entidades locales y el cumplimiento de la obligación de los órganos de intervención de remitir la información sobre el control interno. Así lo ha decidido la Comisión de Coordinación del Tribunal de Cuentas (TCu) y los Órganos de Control Externo (OCEX) en el ámbito local y la Comisión de Coordinación de la Plataforma para la Rendición de Cuentas, que se han reunido este jueves en Palma de Mallorca, en la sede del Parlamento balear. A la reunión, presidida por el consejero del Departamento Sexto de las Entidades Locales del TCu, Miguel Ángel Torres Morato, han participado presidentes, síndicos y consejeros de todos los Órganos de Control de Externo (OCEx) de las comunidades autónomas. PAÍS VASCO Y NAVARRA SE DESCUELGAN Eso si, la decisión de publicar información de contratos de las entidades locales no se ha tomado por unanimidad, sino que se han descolgado el Tribunal de Cuentas del País Vasco y la Cámara de Comptos de Navarra, dado su régimen foral. Estos nuevos datos estarán disponibles en los próximos días en la plataforma www.rendiciondecuentas.es, que hasta ahora facilitaba información de las cuentas rendidas por las entidades locales desde el ejercicio 2012. La información sobre los contratos de las entidades públicas, y de las entidades locales en particular, se encuentra también publicada en la Plataforma de Contratos del Sector Público, pero ahí no está agrupada por entidades. Según indica el Tribunal de Cuentas, con esta nueva herramienta las instituciones de control externo quieren ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de acceder fácilmente a todos los contratos y convenios que haya celebrado una entidad local en concreto y podrán consultar si el órgano de intervención de una entidad local ha cumplido con la obligación de remitir la información sobre el control interno. Con estos nuevos contenidos, el Portal de Rendición de Cuentas continúa avanzando en su contribución a la transparencia de la gestión de las entidades locales. INFORME GLOBAL SOBRE AHORRO ENERGÉTICO Por otro lado, en la reunión de la Comisión de Coordinación del TCu y los OCEx en el ámbito local se ha intercambiado información sobre la situación de las actuaciones fiscalizadoras referentes al sector público local previstas en los programas de fiscalización del año 2024. También se ha compartido información sobre el estado de la fiscalización coordinada sobre las medidas de ahorro y eficiencia energética en el ámbito local, que se está realizando en estos momentos. Como resultado de esta actuación coordinada, los OCEx aprobarán sus respectivos informes y el Tribunal de Cuentas uno de carácter global, con los resultados agregados a nivel nacional.