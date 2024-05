La Generalitat se opone a la opa sobre Sabadell y hará lo posible para que no se autorice

Barcelona, 9 may (EFECOM).- La consellera de Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, ha expresado este jueves su rechazo a la opa hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, ha pedido que las autoridades de la competencia y europeas no la avalen y ha dicho que la Generalitat hará "todo lo posible" para que no se autorice.

En declaraciones a RAC-1, Mas ha alertado de que esta adquisición por parte de BBVA sería "mala por diversos motivos", entre ellos una reducción "drástica de la competencia", por la "destrucción de empleos" que supondría y por la "pérdida de poder económico" de Cataluña que comportaría.

Sin el Sabadell, Cataluña tendría "el nivel de concentración bancaria más alto de toda Europa", ha dicho la consellera, que ha añadido que "a día de hoy el nivel de concentración bancario actual solo lo supera Chipre".

Natàlia Mas ha dicho que la Generalitat ya ha expresado su "preocupación" por el nivel de concentración bancaria y ha celebrado que el Gobierno español haya "corregido" su postura y ahora coincida con la Generalitat en que sería "perjudicial para el interés público".

Mas ha añadido que tanto ella como el presidente catalán, Pere Aragonès, han estado en estrecho contacto con la cúpula de Banco Sabadell, en los últimos días, si bien no ha ofrecido más detalles.

La consellera ha mostrado su sorpresa por que BBVA dijera hace unos días que iniciaba un "proceso amistoso" y hoy anuncie una opa hostil, una iniciativa "sin precedentes en los últimos 10 o 15 años".

Dada la concentración bancaria del sector, la consellera ha considerado que esta operación "no debería obtener aval de las autoridades de la competencia".

"Cualquier ciudadano ha visto que, a pesar de la subida de tipos, su banco le pagaba poco dinero por los depósitos", ha señalado la consellera, para quien la desaparición de Banco Sabadell comportaría "menos remuneración para los depósitos, menos opciones de préstamo y un crédito más encarecido".

La consellera ha recordado que el Gobierno español, la CNMC y el BCE tienen poder de decisión respecto a esta operación. EFECOM

