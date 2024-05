Irene Montero reclama cesar en el Gobierno a quien reivindique que Israel es "un estado amigo", como hizo Exteriores

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha pedido cesar en el Gobierno a quien diga que Israel es "un Estado amigo" ante el genocidio en Gaza, en clara alusión al Ministerio de Exteriores que dirige José Manuel Albares. En estos términos se ha expresado durante un debate entre candidatos a los comicios del 9J organizado por la revista jurídica en la Universidad Autónoma de Madrid, al que han acudido la número cuatro de la lista del PSOE, Hana Jalloul, su homólogo en Sumar y eurodiputado, Manu Pineda, el cabeza de lista de Cs, Jordi Cañas y el dirigente de Vox, Javier Ortega Smith. Montero ha querido agradecer la iniciativa de las acampadas estudiantiles, dado que es necesario "ya torcele el brazo al Gobierno" para romper relaciones con el "Estado genocida de Israel", algo que es una "prioridad". En alusión a la posición del Ministerio de Exteriores respecto a la carta del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, a empresarios españoles en Israel, la dirigente morada ha exigido "dejar de decir la barbaridad de que Israel es un Estado amigo", cuando hay que romper relaciones con el Gobierno de Benjamin Netanyahu como ha hecho Colombia. "Y por favor, no volver a decir o cesar a quien diga que Israel es un Estado amigo de España. España no quiere tener amigos genocidas", ha apostillado. PSOE: EN GAZA SE ESTÁN ASESINANDO A CIVILES Mientras, la representante del PSOE ha recalcado que el Gobierno va a seguir apoyando a Ucrania ante la invasión "ilegal" de Rusia para que la guerra termine lo antes posible y ha enfatizado su preocupación por la situación en Gaza, donde se está "asesinando" a civiles. Así, ha subrayado que su formación cree firmemente en que la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, para alcanzar la paz y ha ensalzado los esfuerzos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta línea dado que así lo planteó en Israel pese al "coste político". Asimismo, ha exigido la liberación por parte de Hamás de todos los rehenes israelíes para poder llegar a un alto el fuego. Mientras, Ortega Smith ha lanzado que la izquierda defiende a "narcodictaduras", en alusión a Cuba o Venezuela, y que Israel es la única democracia en Oriente Medio, rodeada de "tiranías islamistas" donde se desprecia a las mujeres y los homosexuales. Así, el dirigente de Vox ha subrayado que Israel tiene derecho a garantizar su seguridad y defenderse del terrorismo, a la par que ha reivindicado firmeza en Europa ante las políticas anexionistas de Rusia o la que le gustaría llevar a cabo a Marruecos con Ceuta y Melilla. EL REPRESENTANTE DE SUMAR CRÍTICA A ROBLES Y ALBARES Mientras, Manu Pineda ha criticado el afán armamentísco por el que abogan la presidenta de la Comisión europea, Úrsula von der Leyen, o incluso la titular de Defensa, Margarita Robles. Asimismo, se ha cuestionado por qué no se aplican sanciones a Israel tras seis meses de genocidio en Gaza o se suspenden los acuerdos de asociación de la UE con este país, como se hizo con Rusia en su "invasión ilegal" a Ucrania. También el dirigente de IU integrado en la lista de Sumar ha reivindicado que los cinco ministros de Sumar se pronuncian claramente en contra del genocidio en Gaza y ha lamentado la respuesta de Albares a la iniciativa de Bustinduy, que también perpetró la "traición" al Sáhara Occidental con el giro de asumir el plan de autonomía propuesto por Rabat para la zona.