Irene Montero cree que Yolanda Díaz no fue una buena elección para liderar el espacio de la izquierda confederal

La candidata de Podemos a las elecciones europeas y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este miércoles que la vicepresidenta Yolanda Díaz no fue una buena elección para liderar el espacio de la izquierda confederal tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno en 2021, en la que también cedió el liderazgo de Unidas Podemos a la ministra de Trabajo. "Creo que el tiempo ha demostrado que no", ha sentenciado. Así se ha pronunciado Montero en una entrevista en el programa 'Otro enfoque' de Cuatro, que ha recogido Europa Press, en la que también ha reconocido "haber pasado página" después de su salida del Gobierno, si bien ha recordado que Podemos se relaciona con el Ejecutivo para sacar adelante medidas. Cuestionada por cómo se sintió después de que Sumar decidiera que no iba en sus listas del 23J, Montero ha respondido que también ha pasado página de aquella decisión, aunque ha reconocido "dolor" al ver que los que deberían ser sus compañeros la dejaban "tirada". "Es el mensaje que se le manda a la sociedad (...) El enemigo te va a reventar y quienes se supone que deberían ser tus compañeros te van a dejar tirada", ha lamentado la dirigente de Podemos. Respecto a su marcha como ministra de Igualdad, Montero ha señalado que desde el Gobierno quisieron dejarla "sola" pero se sintió arropada por sus compañeros de Podemos y el equipo del Ministerio. Así, ha responsabilizado a Pedro Sánchez, que es "el que manda", ha recalcado, de su salida del Gobierno. "Otra cosa es que Yolanda estuviese de acuerdo, pero creo que la decisión la toma del presidente", ha apostillado. Según la exministra, Sánchez no quería "asumir el coste político de hacer avances feministas" porque, a su juicio, "impugnó" durante la campaña electoral del 23J lo que fue "la seña de identidad del Gobierno". Para Montero, el líder socialista optó por "ser feminista en la institución" que "sea igual a no hacer nada" mientras reprochaba a Podemos haber ido "demasiado lejos" con un discurso que "molestaba a sus amigos". Así, Montero también ha criticado que desde el PSOE intentaron quitar credibilidad a las leyes que impulsaba Podemos desde Igualdad. "Hablaban de las leyes chapuza, de las niñas del ministerio... Incluso cuando impulsábamos las leyes, la gente nos decía a veces con sorna, esa ley no se va a aprobar, la ley trans no va a salir", ha manifestado.