Ione Belarra: "Juntos o separados el BBVA y Banco Sabadell van a seguir esquilmando a los españoles con las hipotecas"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que "juntos o separados el BBVA y Banco Sabadell van a seguir esquilmando a la población española a través de las hipotecas a tipo variable", y ha aprovechado para volver a pedir al Gobierno central una "banca pública" que facilite a los ciudadanos el acceso a un servicio bancario "suficientemente justo". "No nos vamos a cansar de repetirlo: Si queremos realmente que haya justicia social necesitamos una banca pública en España que introduzca en el sector competencia y que ofrezca a las familias de este país hipotecas a un precio justo y que invierta en economía productiva", ha recalcado Belarra en declaraciones a los medios este jueves antes de participar en un acto público de Podemos en Cáceres. Así, y en relación a la opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell, la líder de Podemos ha insistido en que "juntos o separados (BBVA y Banco Sabadell) da exactamente igual", ya que "si el Gobierno no interviene, si el Gobierno no es valiente e introduce medidas como una banca pública va a ser imposible que los españoles y las españolas tengan acceso a un servicio bancario suficientemente justo". PIDE A GUARDIOLA QUE APLIQUE LA LEY DE VIVIENDA Por otra parte, la líder de Podemos ha pedido a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola que, teniendo en cuenta que la región sufre "un problema de vivienda gravísimo", deje de estar "en rebeldía" contra la Ley de Vivienda y aplique esta norma para que la ciudadanía pueda acceder a un alquiler "en condiciones". "Nos parece que la situación de la vivienda en Extremadura, a pesar de que cuando se habla del problema de la vivienda en España, estuve hace unos pocos días en las islas Baleares y es verdad que la situación de la turistificación es insoportable, o el centro de Madrid o el centro de Barcelona siempre acaparan digamos los focos sobre el problema de la vivienda, en Extremadura tenéis un problema de vivienda gravísimo", ha advertido. Así, tras recordar que los datos muestran que en Extremadura el alquiler ha subido "más que en ningún otro lugar proporcionalmente en el último año", ha considerado "urgente" que el Gobierno regional de María Guardiola "deje de estar en rebeldía contra la Ley de Vivienda" y que "aplique" esta norma porque se necesita, ha añadido, "regular los precios del alquiler, limitar los precios del alquiler para que dejen de subir y para que la gente pueda acceder a un alquiler en condiciones dignas". De igual modo, tal y como viene proponiendo Podemos "desde hace mucho tiempo", Belarra ha considerado que es "muy importante" aplicar una moratoria en los pisos turísticos. "Porque si ya están convirtiendo a Extremadura en una tierra de sacrificio, en una tierra que sirve a otros, convertirlo también en un lugar eminentemente turístico es continuar y profundizar en esa dinámica, que es algo que nos parece enormemente preocupante", ha señalado. "Porque al final la señora Guardiola parece mucho más una capataz de colonia, una aspirante al día de mañana acabar en un consejo de administración de una gran empresa, de una minera o de una empresa energética, que una presidenta de verdad preocupada por los problemas de los extremeños y de las extremeñas", ha sentenciado la secretaria general de Podemos. "Así que aplique la Ley de Vivienda, que nos costó mucho esfuerzo sacarla, y que use las herramientas que tiene para que deje de subir el alquiler", ha reclamado Belarra a la presidenta de Extremadura.