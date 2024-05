Illa (PSC) rechaza la OPA del BBVA sobre el Sabadell: "No vamos por buen camino"

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, ha rechazado este jueves la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de carácter hostil formulada por BBVA sobre el 100% de las acciones del Banco Sabadell: "El mismo nombre hostil ya indica que no vamos por buen camino". Así se ha expresado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que no cree que sea "buena para los clientes" del sistema financiero. "No lo veo. Primero, por una cuestión de competencia, es una excesiva concentración en el sector financiero", ha añadido Illa, que ha afirmado que la fusión no ayuda, según él, a cuestiones como la inclusión financiera o los puestos de trabajo. También ha apuntado que está en contra de la decisión del BBVA por una cuestión de poder de decisión en Catalunya y de formas, y ha dicho: "Mi opinión es que ojalá no prospere". MOSSOS D'ESQUADRA Por otra parte, Illa ha afirmado que nombrar a un mayor de los Mossos d'Esquadra en pleno proceso electoral "no es bueno para nadie" y ha dicho que él no lo haría. Lo ha dicho preguntado por la entrevista que realizarán este viernes el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, y la comisaria Alícia Moriana, los dos únicos candidatos a la plaza de mayor de la policía catalana. "En el cuerpo pueden haber dos mayores. Yo no creo que esté mal, está bien. Yo no lo haría convocado un proceso electoral, me parece que no es bueno ni siquiera para la persona, sea quien sea, ser nombrada. Creo que no es bueno que sea así", ha sostenido. En cuanto a su anuncio de nombrar al excomisario jefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero para ser director general de los Mossos si preside el Govern, ha asegurado que se debe a que el área de la seguridad es muy relevante, a su juicio: No solo no se han hecho las cosas bien, sino que hemos retrocedido". "He dado el nombre de dos personas que me parece que son conocidas por todo el mundo y suficientemente competentes", ha añadido también respecto a su voluntad de nombrar a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, consellera de Interior.