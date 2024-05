Illa (PSC) llama a votar masivamente: "No podemos fiarnos, Cataluña se juega mucho"

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, ha instado este jueves a hacer un llamamiento masivo a la movilización el próximo domingo y ha pedido no fiarse, ya que el PSC va líder en las encuestas: "No podemos fiarnos, Cataluña se juega mucho el 12 de mayo". Lo ha dicho en un mitin en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, y la alcaldesa de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), Imma Ferret, y al que han acudido el ministro de Industria, Jordi Hereu; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto. Illa ha puesto en valor el autogobierno de Cataluña como instrumento, así como la "colaboración ambiciosa" de la Generalitat con el Gobierno de Sánchez frente a la queja y la confrontación. También en la línea de la colaboración, ha instado a colaborar con los ayuntamientos desde la Generalitat y ha asegurado que el nombramiento a la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, como consellera de Interior si gobierna tras las elecciones responde a "un reconocimiento al mundo municipal". CREDIBILIDAD, ESTABILIDAD Y LEGITIMIDAD El líder del PSC ha establecido tres criterios por los que pide el voto tanto a personas que votan habitualmente al PSC como a las que no lo han hecho nunca: la credibilidad, la estabilidad y la legitimidad con las que erige a su proyecto político. "Ahora escuchamos a algunos adversarios políticos prometer el oro y el moro, ahora lo haremos todo. ¿Durante 10 años qué han hecho?", ha apuntado Illa, que ha cuestionado también la estabilidad de los gobiernos de ERC y de Junts en la última década. Asimismo, ha señalado que ya hay una mayoría independentista en el Parlament con 74 diputados y que el Govern "ha colapsado", y por ello ha instado a cambiar de etapa en Cataluña con un voto directo a la candidatura socialista. "Que no busquen ninguna carambola, que nos den directamente el encargo a nosotros", ha concluido. DÍA DE EUROPA Illa se ha referido al día de Europa, que se celebra este 9 de mayo, y ha apuntado a los valores "que están siendo defendidos de una forma ejemplar" por el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. También se ha dirigido a Sánchez, quien a su juicio ha representado muy bien a España en las instituciones europeas, y ha afirmado: "Has sabido tomar decisiones nada fáciles, defendiendo los valores europeos, aplicando esos valores en Ucrania, en Gaza. Eso es entender Europa, eso es trabajar para Europa".