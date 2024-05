Ibon Navarro: "Tenemos la sensación de que podemos hacer algo bonito este año"

Málaga, 9 may (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, afirmó este jueves, en la víspera de jugar en la cancha del Barça en la penúltima jornada de la fase regular de la Liga Endesa, que en el equipo malagueño tienen "la sensación" de que pueden "hacer algo bonito este año".

El preparador vitoriano, en su comparecencia de prensa, aseguró que el haber ganado la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) a finales del pasado abril fue "más un alivio que otra cosa" para el último tramo de la Liga regular y que, posteriormente, en la fase por el título pueden "ser más peligrosos".

"El equipo es listo", comentó Ibon Navarro, quien añadió que tienen "la cabeza limpia" y que ve a los jugadores con "con ganas de venir a entrenar".

"Veo algo y tenemos opciones, aunque es complicado, porque los grandes están ya centrados en la Liga sin el desgaste de la Euroliga", dijo en referencia a la posibilidad de luchar por el título, aunque puntualizó que la posibilidad de retornar al liderato de la tabla en la fase regular "no depende" del equipo y sí el "ganar estos dos partidos", el del viernes en Barcelona y el domingo en Málaga frente al Zunder Palencia, y esperar algún tropiezo del Real Madrid con el Valencia Basket y Baskonia.

Ibon Navarro subrayó que "el equipo tiene en la cabeza lo de acabar con 27 victorias y no parece fácil que el Madrid pierda, aunque tengan partidos de mucha dificultad", mientras que del rival del viernes, el Barça, dijo que no sabe cómo le puede afectar el que este miércoles perdiera en el quinto partido de cuartos de final de la Euroliga ante el Olympiacos griego.

"Lo que tengo claro es que tenemos que hacer un buen partido y que jugamos ante el mejor equipo en cuanto a porcentajes de tiro y que estuvo a dos minutos de la Final Four. Aunque no estén bien, son un gran equipo. Puede que no sea un partido importante de cara a la clasificación, pero querrán quitarse el mal sabor de boca de ayer y querrán jugar bien, porque están al lado los 'playoffs' y tenemos que esperar su mejor cara", admitió.

El entrenador del Unicaja, por otra parte, mostró su malestar por algunos comentarios en los que se habla sobre el futuro de actuales jugadores de la plantilla malagueña y dijo que "muchas informaciones son falsas y otras son interesadas para conseguir fines e intentar desestabilizar".

"Hoy en día, en las redes, cualquiera puede ser periodista y decir lo que sea sin contrastar la información, pero el equipo está centrado en seguir compitiendo las semanas que nos queden de competición por delante", puntualizó. EFE

