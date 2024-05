Fiscalía considera que los detenidos por la narcolancha en Barbate deben seguir en prisión

La fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, ha señalado que aunque se puede concluir que los investigados como presuntos autores de la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) tras ser embestidos por una narcolancha "no son los autores del asesinato", siguen imputados en "delitos graves de contrabando y pertenencia a organización criminal, castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión", por lo que no considera que se deban variar las medidas cautelares de prisión adoptadas. Villagómez ha destacado la investigación de la Guardia Civil, señalando que "ha actuado de manera imparcial y profesional, pues lo único que buscan es la verdad". Así, ha recordado que "toda investigación penal es un proceso dinámico, en el curso del cual van concretándose indicios, apareciendo otros o, como en este caso, descartándose algunos". "Se trata de algo absolutamente normal, porque la Justicia requiere su tiempo y no es instantánea", ha subrayado. La fiscal ha explicado a Europa Press que las investigaciones sobre delitos tan graves como el que sucedió en Barbate y con las "circunstancias tan complejas" que investigar "requieren de métodos técnicos y científicos que llevan su tiempo". En este sentido, ha afirmado que desde el primer momento se tuvo en cuenta por los investigadores y por el instructor y el Ministerio Fiscal el descargo ofrecido por los investigados y sus defensas. Así, ha indicado que todos los vídeos han sido analizados por expertos ingenieros de criminalistica de la Unidad Central Operativa de Guardia Civil, haciendo una comparativa de todos y elaborando una secuencia de cómo sucedieron los hechos". La fiscal antidroga de Cádiz ha manifestado que en un primer momento había elementos para sostener la imputación de los investigados, pero "una investigación exhaustiva puede dar lugar al hallazgo de nuevos datos y de nuevas conclusiones". "En este momento podemos concluir que los investigados no son los autores del asesinato" y "esto nos indica que la Guardia Civil ha actuado de manera imparcial y profesional, pues lo único que buscan es la verdad", ha incidido.