Fiscales y jueces creen que el fiscal general cuestiona la independencia judicial al vincular asociaciones con partidos

Asociaciones de fiscales y de jueces han criticado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, señale una "identidad de objetivos" de las asociaciones con "determinados partidos políticos", porque eso puede dar a entender que no existe independencia judicial. En concreto, el fiscal general del Estado ha asegurado este jueves que no cree que se pueda decir que haya "complicidad" entre la judicatura y partidos políticos, pero sí ve una "identidad de objetivos" dentro de las asociaciones de jueces y fiscales con "determinados partidos políticos". "Yo no puedo decir que en el ejercicio de su profesión los miembros de la judicatura y los partidos políticos estén combinados. Lo que sí que creo es que hay una identidad de objetivos a veces entre elementos corporativos dentro de las asociaciones judiciales y fiscales, hay objetivos idénticos que los que tienen determinados partidos políticos", ha expresado en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press. Para la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la carrera, las palabras del fiscal general "parecen dejar entrever la necesidad de coartar la libertad de actuación asociativa reconocida constitucionalmente". La presidenta de esta asociación, Cristina Dexeus, ha sostenido en declaraciones a Europa Press que García Ortiz lo que hace es "arrojar una sombra de sospecha sobre la actuación de las asociaciones". El fiscal general "confunde o da a entender que hay una connivencia de las asociaciones con partidos políticos, cuando en realidad se trata de una actuación asociativa en cuestiones de política judicial, de organización y funcionamiento de la Administración de Justicia", ha afeado Dexeus. "DESAFORTUNADAS" PALABRAS Mientras que la APIF ha tildado de "disparate" y "desafortunadas" las palabras de García Ortiz, antes de recordar que parten de una persona que perteneció a una asociación, la UPF, por lo que "debería no incurrir en esa afirmación". "Sabe perfectamente que no es así. Por parte de la APIF no tenemos ningún tipo de vinculación ni vamos contra ningún partido", ha defendido su portavoz, Miguel Palláres. Dicho esto, Pallarés ha indicado que desconoce qué identidad de objetivos pueden tener otras asociaciones con partidos y ha incidido en que ninguna se ha sumado a la APIF a la hora de impugnar el nombramiento de García Ortiz. "Ahí estamos completamente en solitario, así que poca coincidencia de objetivos políticos o algún tipo de conexión con partidos puede haber", ha agregado. Por su parte, desde la Unión Progresista de Fiscales han optado por no comentar las declaraciones del fiscal general, que fue presidente de la asociación, "ya que reflejan su visión y valoración personal". DEFENDER LA INDEPENDENCIA NO ES UN POSICIONAMIENTO POLÍTICO La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha considerado "preocupante" la respuesta de García Ortiz, porque "traslada una idea equivocada de lo que son las asociaciones". Sergio Oliva, su portavoz, ha criticado, en conversación con esta agencia de noticias, que esas palabras también afectan a la confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y fiscales. "El problema está en que hoy en día, tristemente, defender la independencia judicial se ha convertido para ciertas personas en un posicionamiento político", ha lamentado. Sin embargo, para Juezas y Jueces para la Democracia, lo que ha hecho García Ortiz es "limitarse a constatar un hecho", puesto que "en muchas ocasiones grupos corporativos mantienen un mensaje semejante al de partidos políticos y, además, es frecuente que los partidos asuman las reclamaciones de esas corporaciones". Su portavoz, Edmundo Rodríguez, ha expresado que un ejemplo "palpable" se da con el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), señalando que el PP ha hecho suyas "en varias ocasiones, al menos cuando está en la oposición, la reivindicación de varias asociaciones judiciales para que la elección sea corporativa y no parlamentaria", es decir, para que los jueces elijan a sus representantes en el órgano, a 12 de los 20 vocales. "Hay elementos corporativos y partidos con identidad de objetivos. A veces es difícil decir quién fija esos objetivos primero, si las asociaciones o los partidos, pero es más frecuente que haya posiciones corporativas que defienden unas determinadas ideas y luego son adoptadas por ciertos partidos políticos", ha argumentado. Sobre que García Ortiz no vea, en cambio, complicidad entre la judicatura y los partidos, para JJpD es algo "muy sensato", dado que una cosa es lo que defienden las asociaciones y otra lo que hacen los jueces o la Fiscalía "cotidianamente, que es cumplir con su deber y la legalidad" y tomar decisiones que "pueden ser discutibles pero que tienen un sistema de recursos". IMAGEN DE POLITIZACIÓN Por su parte, Foro Judicial Independiente ha sostenido que es "muy atrevido decir" que exista identidad de objetivos entre asociaciones y partidos, aunque ha querido añadir que PSOE y PP, a la hora de buscar jueces o fiscales para sus filas o para puestos, "tradicionalmente pescan en una u otra asociación" que creen próxima. "Eso no significa que estén compartiendo objetivos, pero está claro que esos partidos entienden que en esas asociaciones van a encontrar a jueces y fiscales que sean afines a su manera de entender la política", ha indicado su presidente, Fernando Portillo. Según Portillo, la afirmación del fiscal general transmite una imagen "muy negativa de politización de las asociaciones" y da a entender que hay un "proceder oculto" en su funcionamiento más allá de la defensa de las condiciones de los miembros de ambas carreras.