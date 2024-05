Exconsellers de Zaplana defienden el concurso de las ITV y el plan eólico y niegan instrucciones

Exconsellers del Gobierno valenciano de la etapa en la que Eduardo Zaplana era presidente del Consell han defendido el concurso convocado para privatizar las ITV y el plan eólico: "Se hizo con total transparencia y creo que magníficamente bien", ha comentado el exconseller Diego Such. Así se han pronunciado los exconsellers, en calidad de testigos, en el juicio que se sigue contra Zaplana y otras 14 personas más por el caso Erial, procedimiento en el que se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana. El fraude está cuantificado en más de 20 millones de euros. En concreto, Diego Such, quien estuvo como conseller de Industria entre los años 1995 y 1999, ha comentado a preguntas de la defensa de Zaplana que era "completamente partidario" de hacer la convocatoria del concurso. "Privatizar las ITV iba a ser más barato y eficiente, como así se demostró", ha dicho. El testigo ha manifestado que Zaplana no tuvo participación en la iniciativa de privatización: "No lo recuerdo pero creo que no. Él era el presidente de la Generalitat y coincidíamos en la necesidad de privatizar. Nada más", ha señalado. Preguntado por los pliegos, el testigo ha indicado que él "no estaba en eso": "Yo me dedicaba a hacer política y a vender lo importante, que era privatizar las ITV. Tenía a una persona dentro que me contaba cómo iba todo y si hubiera habido alguna cosa extraña me lo habría contado", ha manifestado. "Nadie vino a comentarme nada. El proceso se hizo con total transparencia y creo que se hizo magníficamente bien. No tuve ni la más mínima queja de este proceso y aquello funcionó muy bien", ha subrayado. Durante la sesión de este jueves también ha prestado declaración el exsecretario de la Conselleria de Industria, quien ha defendido el proceso de adjudicación y ha afirmado que para elaborar los pliegos se contó con una asistencia técnica externa porque el tema era "muy complejo" y había "muchos escenarios a analizar". Por otro lado, respecto al plan eólico, han declarado como testigos los exconsellers Fernando Castelló y Fernando Modrego. El primero, quien estuvo inicialmente investigado, ha manifestado que la iniciativa del plan partió de él como conseller de Industria porque se pretendían impulsar las energías renovables. Ha comentado que mantuvo varias reuniones con las consellerias de Obras Públicas y Medio Ambiente para activar el plan y ha señalado que se abrió un concurso para la preadjudicación al que se presentaron más de 20 empresas. Ha indicado que no recibió ninguna indicación para favorecer a nadie y que Zaplana tampoco le indicó nada. "Yo tenía la sensación de que Zaplana no creía mucho en el plan eólico. Tenía poco interés", ha añadido. Por su parte, Fernando Modrego, exconseller de Medio Ambiente, ha apuntado que solo recuerda que la participación de su consellera fue "fundamental" para definir las zonas por los valores medioambientales a proteger, pero no recuerda las comisiones ni los informes técnicos.