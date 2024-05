España examina fórmulas para mantener su presencia en Malí tras el fin de la misión de la UE

El Gobierno explora cómo mantener la presencia de España en Malí tras el cese de la actividad de la misión militar de la UE en el país africano (EUTM Malí), habida cuenta de la importancia del Sahel, cuya situación es muy inestable, para la seguridad de los Veintisiete. El mandato de EUTM Malí concluirá el próximo 18 de mayo, tras once años de presencia en el país africano, después de que la Unión Europea decidiera no extenderla debido a los continuos encontronazos con la junta militar, que culminaron con la salida de las tropas francesas que combatían a grupos yihadistas en el norte y con la autorización de las autoridades a la entidad paramilitar rusa Grupo Wagner para operar en el país. España era el principal defensor de mantener la operación militar de la UE, a la que aporta 134 militares o el 80% del contingente --en los últimos tiempos dedicados a tareas testimoniales--, si bien ha ido reduciendo su presencia progresivamente porque la junta militar no daba garantías de seguridad a la misión. Durante este tiempo, ha entrenado a 30.000 efectivos de las Fuerzas Armadas malienses. El Sahel es una zona prioritaria para la seguridad del continente europeo, pero también para España en particular, que se muestra preocupada por la inestable situación allí y es algo en lo que hace hincapié en los foros internacionales. El Gobierno, en definitiva, aboga por no abandonar la región. Ahora, fuentes del Ministerio de Defensa se inclinan por cerrar acuerdos de cooperación bilateral con Malí, a la manera de los suscritos con países como Cabo Verde, para permanecer y destacan el buen estado de las relaciones con Bamako. EL REPLIEGUE El jefe del contingente en Malí, el general de brigada Santiago Fernández Ortiz-Repiso, ha informado este miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, del desarrollo de las labores para el repliegue de los efectivos. Algunos han comenzado ya a regresar a España y actualmente quedan allí 102 militares. Todo el contingente tiene que estar fuera el 18 de este mes. En una videoconferencia, el general ha indicado que España lidera la logística para salir del país africano y ha querido hacer hincapié en que el contingente se marcha con una muy buena relación con los militares malienses, lo que permitirá mantener saludables las relaciones bilaterales. De forma paralela, ha trasladado que, a su juicio, la UE "ha cumplido su misión". "Ha sido una misión cumplida por parte de todos los soldados que hemos pasado por aquí y que hemos de continuar, no sólo por interés (en el Sahel), sino porque nos enriquece", ha zanjado el general. REFORZAR ASOCIACIÓN CON MALÍ Por su parte, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez , ha mantenido en Malí una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Abdoulaye Diop, donde ha destacado los "importantes esfuerzos" realizados por el país en la lucha contra el terrorismo y ha confirmado el interés de España en renovar la asociación con Malí "en todos los ámbitos de interés común", manteniendo al mismo tiempo "un diálogo constructivo regular". Según ha informado el Ministerio maliense en redes sociales, durante el encuentro se abordó "el fortalecimiento del programa de cooperación bilateral en sus dimensiones económica, social y de seguridad en una dinámica de convergencia de intereses y respeto mutuo". Al abordar cuestiones políticas, el ministro Diop ha confirmado "la firme voluntad y el compromiso irreversible" de las Autoridades de Transición "para el retorno a un orden constitucional pacífico y seguro" antes de abordar el actual proceso de diálogo en Malí "encaminado a restablecer una paz duradera" y la "reconciliación nacional". También se han abordado los cambios geopolíticos actuales en la subregión, incluida la retirada de Malí de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), así la Alianza de Estados del Sahel, "una respuesta colectiva de los estados miembros a sus desafíos comunes", ha resaltado.