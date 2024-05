Espadas señala que la celebración de corridas de toros "no está en cuestión" y el PSOE está "a favor de la tauromaquia"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este jueves que la celebración de corridas de toros "no está en cuestión" aunque el Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasun haya decidido suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia, así como ha manifestado que el PSOE "se va a seguir posicionando a favor" de dichos festejos "y del mundo de la tauromaquia". En una atención a medios en Sevilla, el también presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas al hilo de una proposición no de ley (PNL) que el PP-A ha registrado en la Cámara autonómica en defensa de la tauromaquia. Al respecto de esta cuestión y de la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, Juan Espadas ha defendido que puede "entender que en relación con el mundo de los toros puede haber personas que sean aficionadas" al mismo y lo "amen", junto a "otros a los que no les guste, y algunos que permanecen indiferentes", si bien ha agregado que "para el Partido Socialista, ahora mismo, en ese debate las cosas están muy claras". Tras ello, ha señalado que "el planteamiento que ha hecho el ministro de Cultura de anular el Premio Nacional de Tauromaquia es legítimo porque es su competencia dentro de su ministerio", si bien se ha reafirmado en señalar que "no comparte" esa decisión, aunque asume que "hay que respetarla, porque forma parte" de las competencias del departamento que dirige Ernest Urtasun en el Gobierno de España. En todo caso, Espadas ha precisado que "lo que no está en cuestión es la celebración de las corridas de toros", que conforman "un espectáculo público con su regulación y, por tanto, con el apoyo que tiene y va a tener de los gobiernos socialistas". En esa línea, el secretario general del PSOE andaluz ha llamado a "diferenciar" entre el Premio Nacional de Tauromaquia y "el apoyo al sector" taurino, y "a todo lo que significa desde el punto de vista de economía, de empleo", ha agregado. Espadas ha defendido que "más importante" aún que esos efectos económicos de la tauromaquia es que "el mundo de los toros, la afición" a los mismos, "forma parte de las tradiciones de nuestro país, de la cultura más arraigada" de España, "de sus costumbres". "Por tanto, creo que hay que respetarlo así, y la administración tiene que ser consciente de que eso en nuestro país debe respetarse, entendiendo que puede haber personas que no lo compartan", ha argumentado el dirigente socialista antes de concluir señalando que, "tal y como en este momento está la regulación, y desde luego así será, el Partido Socialista se va a seguir posicionando a favor de las corridas de toros y del mundo de la tauromaquia".