Enrique Santiago cree que Bustinduy acierta con su carta a las empresas españolas en Israel porque "les hace un favor"

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha defendido la carta que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha enviado a empresas españolas en Israel pidiéndoles medidas para no contribuir al "genocidio" en Gaza, defendiendo que "incluso les hace un favor" dado que "sus servicios jurídicos" no les asesoran "correctamente" de su responsabilidad en el conflicto. En declaraciones a 'Radiocable', recogidas por Europa Press, el diputado de Sumar ha defendido que el ministro de Derechos Sociales "tiene mucha razón" porque "es evidente que Israel no va a decir que está cometiendo un genocidio" y que los miembros de los consejos de administración de las empresas españolas podrían "infringir" el derecho internacional y el código penal español, ya que éste último recoge "el delito de la violación de Derechos Humanos en territorios ocupados". "Les recordamos (a las empresas) que nuestro código penal dice que es un delito la violación de Derechos Humanos en territorios ocupados. Es decir, lo que Bustinduy ha hecho es recordar lo obvio que dice la Corte Internacional de Justicia e incluso hacerles un favor a esos empresarios", ha esgrimido Santiago, para decir después que los servicios jurídicos de las empresas "no les deben estar asesorando" bien de su responsabilidad en el conflicto de Oriente Próximo. En este sentido, ha respondido a la reacción del PSOE a la carta del ministro Bustinduy recalcando que "el gobierno de coalición merece la pena" pero que "cualquier mínimo avance es todo un sufrimiento de disputa con el PSOE". Algo que, según el dirigente del PCE, "la sociedad española recuerda", como ocurrió con la subida del salario mínimo o la reforma laboral. "TODO ES SUSCEPTIBLE DE MEJORA" EN LA IZQUIERDA Preguntado por la situación de los partidos a la izquierda del PSOE, en concreto de cómo se encuentra Sumar, Santiago ha indicado que "todo es susceptible de mejores", lamentando las "tensiones de la izquierda". "No podemos dividirnos, yo he defendido siempre que a pesar de las dificultades hay que decir que aquí el que esté libre pecado que tire la primera piedra", ha expresado el también secretario general del PSC, subrayando la importancia de "anteponer la colectividad" y la clase trabajadora al resto de discrepancias. En este sentido, ha considerado la necesidad de que "toda la izquierda que es transformadora" que están en Sumar y las que estaban en Unidas Podemos hagan "un esfuerzo para volver a trabajar lo más juntos posible".