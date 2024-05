El PP acusa a Bustinduy de dar la sensación de justificar a Hamás y el ministro exige dejar de desprestigiar al Gobierno

El PP ha acusado al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bunstinduy, de dar la sensación de justificar el ataque terrorista de Hamás, tras su carta a los empresarios españoles con intereses en Israel para garantizar medidas de cara a no contribuir con el "genocidio" en Gaza. Mientras, Bustinduy ha replicado a la formación que tenga cuidado con este tipo de intervenciones y con su estrategia de "cuestionamiento permanente de la legitimidad" del Ejecutivo y las instituciones. Durante la comparecencia del ministro en el Senado, la senadora popular María Carmen Riolobos le ha pedido "encarecidamente" que se centre en defender a los consumidores españoles y deje de hacer "política internacional" de forma "irresponsable", tras su "irresponsable" actuación de atacar a "un país amigo como es Israel" utilizando para ello a los empresarios españoles. "Parece que está usted justificando el ataque imperdonable de los terroristas de Hamas", ha lanzado la senadora del PP mientras que su compañero de bancada, Bienvenido de Arriba, ha criticado que se dedica a la "propaganda" y que ejerce una "muy depurada" perversión del discurso y la palabra, aludiendo a que el filósofo Cicerón es más peligrosa que la corrupción. "Usted no es nuevo, su partido no es nuevo, su gobierno no es nuevo. Y en estos seis años nos han llevado de decepción en decepción, de fracaso en fracaso, de asaltar los cielos al pulgatorio", ha lanzado. Por su parte, Buntinduy ha replicado a los parlamentario populares que sean cautos en sus intervenciones, sobre todo con la deriva de deslegitimación de la democracia y sus instituciones, cuando lo oportuno sería cuidarlas en vez de aplicar esta "tarea permanente de desprestigio". "Les pediría que la persecución legítima, completamente lícita de sus intereses partidistas, no colisione con lo que tiene que ser una obligación para cualquier demócrata, que es la defensa de la democracia, la defensa de la legitimidad de las instituciones y la defensa de la legitimidad de un Gobierno emanado de un parlamento votado democráticamente por los españoles. No se excedan en esa tarea porque el daño no se lo van a hacer al Gobierno, se lo van a hacer a la democracia", ha zajnado.