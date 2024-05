El Gobierno respalda las acampadas a favor de Palestina y reprocha que el PP les atribuya apoyo a Hamás

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado su apoyo a las acampadas estudiantiles a favor de Palestina que se están llevando a cabo en varias universidades españolas y ha reprochado al PP que diga que en realidad son de apoyo a la organización terrorista Hamás. En ese sentido, la también 'número dos' del PSOE ha reconocido el "trabajo y compromiso" de los estudiantes universitarios que participan en las acampadas y ha enfatizado que también las están apoyando "personas de reconocida fama y prestigio". De este modo se refería a personalidades de la cultura como el cantante Ismael Serrano, Marwán, Vetusta Morla o el actor Juan Diego Botto, que han acudido este jueves a la acampada propalestina de la Universidad Complutense de Madrid para pedir que se detenga el "genocidio" en Gaza. Montero también ha saludado la decisión de los rectores universitarios españoles que han anunciado que suspenderán los acuerdos de colaboración con las universidades y centros de investigación israelíes "que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario", según indicó este mismo jueves la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). "El conjunto del sistema universitario está apostando por parar la guerra y porque no haya más situación de conflicto en un lugar donde a todos nos duele que haya más de 35.000 personas que hayan fallecido víctimas inocentes, sobre todo niños, en un conflicto que nunca se tendría que haber producido", ha señalado Montero antes de participar en el 'Global Summit of Women 2024'. En la misma línea, dice que existe un "clamor social" en distintos entornos y particularmente en el universitario, que reclama que la sociedad no puede permanecer inactiva ante un "ataque flagrante a los derechos humanos", ha insistido reiterando su respaldo al comunicado de la CRUE. DICE QUE LAS ENCUESTAS VAN MAL PARA EL PP Respecto a la posición del PP, que afirmó que las movilizaciones universitarias son "en contra de Israel y a favor de Hamás", según indicó el portavoz del partido Borja Sémper, Montero dice que es "tremendo", "un despropósito absoluto" y algo que "no se debe consentir" y a su juicio responde a la deriva del PP de aproximación a los postulados de Vox. "Decir que aquellos que apuestan por la paz es que están apoyando a Hamas es, desde luego, una afirmación que dista mucho de lo que tendría que ser la pedagogía que los políticos tenemos que llevar a cabo", ha añadido. Montero ha aprovechado para cargar contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y afearle también sus palabras sobre los inmigrantes irregulares y la ocupación de viviendas, que dijo durante un acto de campaña electoral en Cataluña ante los comicios de este domingo 12 de marzo. En este sentido dice que son declaraciones similares a las posiciones de Vox y cree que se producen porque "las encuestas le dan mal al Partido Popular" y por tanto intenta un acercamiento a los de Santiago Abascal.