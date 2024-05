Ayuso dice que el protocolo de la parada militar del 2 de Mayo "lo pone el Ministerio de Defensa" tras críticas de PSOE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que el protocolo de la parada militar del 2 de mayo, que ha causado revuelo en redes sociales al estar la dirigente madrileña subida en una tarima, "lo pone el Ministerio de Defensa" y se trata del mismo que se ha aplicado con todos los presidentes regionales anteriores ese día. Así lo ha defendido después de que el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, le afease en el Pleno de la Cámara regional de este jueves que estuviese subida "en su pedestal, con sus honores militares, escuchado a la banda cantar 'Cuando llegues a Madrid, chulapa mía'" "Goya pintó la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol en honor al 2 de mayo. Si va usted al Prado verá que solo hay honor y lucha, no hay ostentación, señora Ayuso, ni pedestales. ¿Por qué necesita usted un pedestal? Ni los jóvenes ni los madrileños lo necesitan, solo usted. ¿Sabe por qué? Porque es lo único que tiene. Ya ni gobierna ni gestiona, ya solo se sube a pedestales", ha espetado, tras previamente criticar la situación de los jóvenes en la región. Por su parte, Ayuso ha instado al socialista a "informarse y utilizar menos las tripas y más la información a la hora de dirigirse a la presidenta de la Comunidad de Madrid". La dirigente autonómica ha criticado que Lobato no deje de decir "todo tipo de mentiras" y que aparte "sus competencias" porque "le debe el escaño" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "¿Va a decir algo de la colonización de todos los organismos del Estado? ¿Va a decir algo sobre cuando se vota contra Madrid en las distintas agencias que tendrían que estar en esta región y su gobierno se las lleva fuera?", ha cuestionado para a continuación seguir lanzándole preguntas. "¿Va a decir algo cuando Puigdemont pide que los madrileños le paguemos a los independentistas el 100% de los tributos? ¿Algo sobre la amnistía? ¿Va a decir algo sobre la amnistía, señor senador? ¿Va a decir algo a Bildu sobre los San Fermines? ¿Van a ser tan valientes de decir que se acaben los toros allí? ¿Va a decir algo sobre cómo está inundando la inversión y las oportunidades de toda España, empezando por Madrid? No, porque es usted más de lo mismo, 'sanchismo' puro y duro", ha concluido.