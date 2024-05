Aragonès afea que Junts pida unidad pero que quisiera pactar una moción de censura con el PSC

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha criticado que Junts pida la unidad del independentismo cuando "por la puerta de atrás quería pactar con el PSC una moción de censura" contra su Govern. Lo ha dicho en un acto de campaña en Tortosa (Tarragona) junto al presidente del partido, Oriol Junqueras; la cabeza de lista por Tarragona, Raquel Sans, y la diputada en el Congreso, Teresa Jordà. LA "PINZA" PSC-JUNTS El candidato republicano ha ironizado que Junts pida la unidad tras salir del Govern en 2022, cuando Catalunya estaba afrontando las consecuencias de la pandemia, y después de votar en contra de los presupuestos. Ha avisado que PSC y Junts pueden hacer "pinza" tras las elecciones, y ha asegurado que la única fórmula para tener una Generalitat republicana e independentista es que ERC gane los comicios de este domingo. CLAMOR POR LOS VOTOS Junqueras ha instado a tumbar las encuestas y ganar las elecciones: "Quiero clamar por estos votos, os los quiero pedir yo, que estoy inhabilitado y que no aspiro a ningún cargo porque no puedo tenerlo porque no me dejan. ¡Dejármelo pedir a mi¡ ¡No pido nada para mi!". También ha dicho que ERC el camino para construir una hipotética republica catalana pasa por "tejer complicidades y construir alianzas", y ha asegurado que los republicanos nunca se rinden y que siempre están al servicio de los ciudadanos. Ha destacado que Esquerra tiene 93 años de historia y ningún caso de corrupción: "¿De verdad no nos merecemos el apoyo de nuestra gente?", ha preguntado. REBAJA DE SUCESIONES Sans ha criticado que Junts proponga rebajar el impuesto de sucesiones porque supondría que la Generalitat deje de ingresar unos 1.000 millones de euros: "Hay algunos que deciden estar al lado del 1% más rico, nosotros decidimos estar al lado de los trabajadores". La candidata ha hecho hincapié en la necesidad de proteger y promover la lengua catalana, y ha criticado que el candidato del PSC, Salvador Illa, defienda el modelo del trilingüismo que también promueve Cs. Finalmente, ha reclamado una financiación singular para Catalunya: "Las finanzas de la Generalitat han llegado a su límite, y la financiación singular no es un capricho ni un privilegio", ha dicho.