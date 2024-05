Albares replica a Bustinduy tras su carta a empresarios que ahora hay que "centrarse en lo verdaderamente esencial"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que en estos momentos hay que "centrarse en lo verdaderamente esencial" después de que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, haya remitido una carta a empresas españolas pidiéndolas medidas para no contribuir al "genocidio" de Israel en Gaza. Albares ha confirmado que no tenía conocimiento previo de la carta que Bustinduy ha hecho llegar a empresas españolas presentes en Israel y que no ha hablado con el ministro de Derechos Sociales desde que se conoció la misma en declaraciones a los medios antes de participar en un acto con motivo del Día de Europa junto al Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell. Preguntado sobre su opinión al respecto, el ministro de Exteriores se ha remitido a la posición del Gobierno que ha resumido en que "España quiere la paz". "España quiere un alto el fuego inmediato, quiere la liberación incondicional de todos los rehenes, quiere que la ayuda humanitaria pueda entrar sin ningún obstáculo en las cantidades necesarias para paliar lo que es una auténtica catástrofe humanitaria" en Gaza donde casi 1,5 millones de palestinos "están en gravísimo riesgo si las operaciones militares se extienden a Rafá". Por ello, ha añadido, "creo que todos tenemos que centrarnos en estos momentos en lo verdaderamente esencial". "Lo verdaderamente esencial es el alto el fuego, la liberación de los rehenes, el acceso de la ayuda humanitaria y la implementación de la solución de dos estados", ha puntualizado, para acotar que "todo el Gobierno está unido en la búsqueda de la paz en Oriente Medio". Desde su departamento, ayer no se había ocultado la sorpresa por la misiva de Bustinduy y se había dejado claro que "el Estado de Israel y el pueblo de Israel son amigos de España y del pueblo español".