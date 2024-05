Zapatero acusa a Feijóo de mentir sobre la inmigración ilegal y le insta a rectificar: "Son seres humanos"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir sobre la inmigración ilegal y la ocupación de casas y le ha instado a rectificar, alegando que la gran parte de la 'okupación' la comenten ciudadanos nacionales y que quienes llegan a España son "seres humanos". "Lo que ha dicho Feijóo no es España, no se parece nada a los españoles. Este es un país defensor de los Derechos Humanos y que generó muchos inmigrantes en su día, por el mundo, por Latinoamérica, por Europa, y queríamos que nos trataran dignamente", ha expresado el exdirigente socialista en declaraciones a los medios antes de asistir a un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum. Zapatero ha argumentado que el líder del PP ha dicho "una gran mentira" porque la 'okupación' está "en una tendencia a la baja" y porque "la inmensa mayoría de los problemas que hay sobre los domicilios" la provocan ciudadanos españoles. "Me produce entre tristeza e indignación (...) Una rectificación sería muy deseable, o al menos que antes de pronunciarse de esa manera, pues piense un poco que estamos hablando de seres humanos, de personas", ha zanjado el expresidente, recalcando que "España no es lo que piensa y dijo ayer Feijóo". Feijóo pidió el martes en un mitin en Cornellá (Barcelona) el voto contra la "inmigración ilegal" que ocupa "nuestras casas". "Yo pido el voto a quienes están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal entre en nuestras casas ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades", dijo el líder 'popular'. APOYA LAS PROTESTAS UNIVERSITARIAS Por otra parte, Zapatero ha apoyado las protestas universitarias a favor de Palestina y las ha calificado como "absolutamente imprescindibles", si bien se ha mostrado sorprendido porque el auge de este movimiento pacifista en España "ha tardado". "Me parece que el movimiento pacifista es absolutamente imprescindible en un momento en el que tenemos el mayor índice de guerras y de víctimas por guerras desde la Segunda Guerra Mundial", ha ahondado antes de presentar al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en el desayuno informativo. Zapatero cree que la situación en Oriente Próximo "es muy preocupante", por lo que en su opinión la movilización en favor de Palestina "ha tardado" dadas la "catástrofes y las brutalidades" que se están viviendo en Gaza, que "nos marcarán durante décadas, cuando se analice", como sucedió con la guerra de Vietnam. "Ojalá esto sirva de gran reacción en favor del pacifismo y de la solución pacífica de los conflictos y menos actitud de defender las guerras, de prepararse para las guerras", ha zanjado el expresidente del Gobierno, refiriéndose a las protestas que están teniendo lugar en varias universidades en defensa de los Derechos Humanos en la Franja de Gaza.