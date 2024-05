Torres sobre las declaraciones de Feijóo de inmigración ilegal: "No sé si son por desespero electoral o sumisión a Vox"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este miércoles que desconoce si las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que pedía el voto para su formación en Cataluña contra "la inmigración ilegal" que ocupa "nuestras casas", "son por desespero por los datos de su partido en las elecciones del próximo domingo o es, de nuevo, otra sumisión a Vox". Torres, en declaraciones a los medios, se ha referido así a las declaraciones de ayer de Feijóo en las que pidió en un mitin en Cornellá (Barcelona) el voto contra la "inmigración ilegal" que ocupa "nuestras casas". Así, ha atribuido esta vinculación de Feijóo a "la desesperación electoral" por los resultados del PP en los comicios de Cataluña pero ve "preocupante" que "se coloque en las tesis de Vox". En ese sentido, ha apuntado que las leyes de la Concordia --término que ha recalcado que los propios relatores de la ONU ponen entre comillas-- suponen también "una sumisión" de los presidentes del PP en la Comunitat Valenciana, Castilla León y Aragón a sus vicepresidentes de Vox. "No es casualidad, son tres gobiernos donde la vicepresidencia está en manos de la ultraderecha", ha recalcado. En ese sentido, ha recordado que "la ultraderecha ya ha dicho no van a aceptar inmigrantes en los territorios donde gobiernan con el Partido Popular y Feijóo se ha colocado en esa tesis", ha lamentado. No obstante, ha recalcado que el Gobierno está haciendo "un trabajo para que los menores no acompañados se distribuyan en el conjunto del país, para que ningún territorio tenga que acoger a todos los menores que llegan y estamos avanzando en el texto". En ese sentido, Torres --que ha recordado que el PP gobierna en Canarias-- ha apuntado que ese texto solo puede salir si cuenta con el respaldo de los 'populares'. Por ello, sería una "contradicción" que el PP "defienda una justa distribución de los menores no acompañados, que tienen que ser protegidos, que tienen una ley del menor, incluso por encima de ser inmigrantes y que hoy nos levantemos con una afirmación de esa envergadura". "Obedece a una desesperación electoral, pero es preocupante porque si esa es la tesis del PP no podrá haber una ley para que los menores no acompañados sean justamente distribuidos entre el resto del territorio español cuando llegan a un territorio determinado", ha advertido.