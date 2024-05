Sumar carga contra Exteriores por apelar a la amistad con Israel tras la carta de Bustinduy a empresarios en el país

Sumar ha arremetido contra el Ministerio de Exteriores por decir que Israel es un "Estado amigo" tras la carta del titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, a empresas españolas con intereses en este país para que informen de las medidas que están adoptando para garantizar que no contribuyen con sus actividades al "genocidio" en Gaza. En este sentido, desde el socio minoritario de la coalición han tildado de "vergonzante" la postura del departamento que lidera José Manuel Albares, han exhortado a no tener ninguna complicidad dado que Israel es "amigo del genocidio" e incluso apelan a la ruptura de relaciones económicas. Todo ello después de que Exteriores haya manifestado que no tenía constancia de la misiva de Bustinduy, para subrayar que no comparten su iniciativa y que la posición del Ejecutivo es "clara" respecto a que "el Estado de Israel y el pueblo de Israel son amigos de España y del pueblo español". La integrante de la Ejecutiva de Sumar, Elizabeth Duval, ha lanzado a través de la red social 'X' que "pocas cosas hay más vergonzantes que excusar el genocidio", la vulneración de los derechos humanos, el desplazamiento forzoso y la masacre de un pueblo entero usando como coartada 'la amistad'. AVANZAR HACIA LA RUPTURA DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS Desde su cuenta oficial de la formación en la misma red social, Sumar ha proclamado que "Israel es un Estado amigo del genocidio" y no se puede ser "cómplices" con su ofensiva en la Franja de Gaza. Al contrario, ha reivindicado que se necesitan "más medidas que contribuyan a alcanzar la paz" en la zona, como el reconocimiento inmediato del Estado palestino, llamada a consultas a la embajadora española en el país, ruptura de las relaciones económicas y sanciones a los colonos israelíes. En este sentido, han afirmado que las empresas españolas "no deben ser cómplices de la vulneración de los Derechos Humanos del pueblo palestino" y que el requerimiento anunciado por Bustinduy "es un paso necesario para avanzar hacia la paz". El portavoz parlamentario en el Congreso, Íñigo Errejón, ha ahondado en esta línea al enfatizar que en Gaza se está cometiendo un genocidio y que en su formación no dudan al situarse con Palestina. Otra de las integrantes de la ejecutiva de Sumar, Amanda Andrades, ha apelado directamente al ministro de Exteriores: "Albares, date cuenta: los genocidas nunca pueden ser amigos". PODEMOS VUELVE A EXIGIR CORTAR RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON ISRAEL Fuera de las filas de Sumar se ha pronunciado también sobre la polémica la candidata de Podemos a las elecciones europeas y exministra de Igualdad, Irene Montero, al reprochar que "España no puede tener un amigo genocida". "Romped ya las relaciones diplomáticas con Israel. No hacer nada pudiendo hacerlo es complicidad con el genocidio", ha reclamado también en las redes sociales. CHOQUES ENTRE SUMAR Y EXTERIORES Este choque con Exteriores se produce precisamente tras la exigencia de Sumar de reconocer de inmediato el Estado palestino y proponer que se hiciera ayer en el Consejo de Ministros. Sin embargo, esta medida no se ha aprobado todavía y el ala socialista insistió en que se desplegará antes del mes de julio. También ha habido tensión respecto a los planes de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de visitar territorio palestino. En este sentido, Exteriores ha dejado claro en varias ocasiones que no prepara ese desplazamiento de la vicepresidenta segunda y Díaz ha reafirmado su intención de ir a la zona.