Sánchez defiende el diálogo con empresarios y dice que ha contribuido a la paz social con su apuesta por convivencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el diálogo social entre empresarios y trabajadores y ha señalado que su Gobierno ha contribuido a la paz social con la reforma laboral aprobada en la pasada legislatura y con su apuesta por la convivencia, en referencia a Cataluña. Sánchez ha hecho estas declaraciones en la clausura de la asamblea anual del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), en el Teatro Real de Madrid, el mismo día que su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz, ha anunciado un acuerdo con los sindicatos para reformar el subsidio por desempleo, pero sin pactarlo con la patronal, que criticó la falta de negociación. Así, Sánchez ha reivindicado la reforma laboral "tejida con el acuerdo entre agentes sociales, entre la patronal y los sindicatos", según ha enfatizado, y considera que ha sido "fundamental para que haya paz social" según ha subrayado. En la misma línea, sostiene que la apuesta de su Gobierno por "la convivencia" y la "política útil" también favorece a la estabilidad social. "Es este círculo virtuoso que alimenta la apuesta por la convivencia y por la política útil que humildemente estoy intentando poner en marcha desde la Presidencia del Gobierno", ha expresado. Dice además que trata de "desterrar debates estériles que hicieron perder muchísimo tiempo a territorios muy importantes", en referencia a Cataluña y el procès y que solo trajeron "inestabilidad e incertidumbre en la sociedad". ADMITE QUE HAY QUE MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO Sánchez, que no participaba en este acto del Instituto de Empresa Familiar desde el año 2018, también ha hecho cierta autocrítica al señalar que quedan tareas pendientes, como la reducción del paro estructural. "Necesitamos todavía mano de obra para muchos sectores", ha señalado Sánchez como una de las principales reclamaciones que le hacen los empresarios. En este sentido dice que una pieza fundamental es reforzar la empleabilidad de los trabajadores, "es algo que me apunto en el debe como presidente del Gobierno, la mejora del funcionamiento de los servicios públicos de empleo", según ha indicado, mencionando un área en manos de Yolanda Díaz. COHESIÓN TERRITORIAL Finalmente, ha hecho un alegato a favor de la "cohesión territorial" y el papel que a su juicio juegan las empresas en esa tarea. En concreto dice que la empresa familiar tiene un vínculo "aún más estrecho" con el lugar donde un día invirtió su patrimonio para empezar un negocio. "Ninguna empresa familiar olvida el lugar en el que empezó todo, el lugar del que procede y eso creo que aporta un enorme valor social a vuestra labor que quiero destacar y que desde el punto de vista político es de una enorme relevancia porque evidentemente cuando hablamos de igualdad de oportunidades, hablamos de igualdad de oportunidades entre españoles y españolas vivan donde vivan". En ese sentido, considera que la cohesión territorial garantiza el desarrollo económico en todos los rincones de los territorios del país. "Y esto no es nostalgia ni un mero apego por el territorio, es algo mucho más profundo, es el compromiso y la responsabilidad con el entorno", ha terminado