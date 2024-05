Sánchez censura las "leyes antimemoria" de PP y Vox por ser "atentado a democracia": "Se llama revisionismo histórico"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha censurado las que ha llamado "leyes antimemoria" impulsadas por el PP y Vox en diversas comunidades autónomas, por considerar que son "un ataque al derecho internacional y un atentado contra la democracia y frente a la dignidad de las víctimas". "Nunca se puede llamar concordia. Se llama revisionismo histórico", ha aseverado. Así se ha expresado este miércoles en Casa Mediterráneo en Alicante, durante el acto institucional con motivo del Día de homenaje a las víctimas del exilio, que se celebra el 8 de mayo según La Ley de Memoria Democrática, coincidiendo con el 85 aniversario del exilio republicano al Norte de África y la partida del 'Stanbrook' hacia Orán, a donde partió con 2.638 personas, el 28 de marzo de 1939. Al acto también han asistido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló. Durante su intervención, Sánchez ha criticado las leyes de Concordia impulsadas por PP y Vox en la Comunitat Valenciana, Castilla y León y Aragón y ha sostenido que "jamás debe utilizarse la historia como táctica política". "Pensábamos que, en el año 2024, la derecha española tendría superados algunos debates, como llamar dictadura a un régimen como el franquista, o el ensalzamiento de militares y políticos que tuvieron las manos manchadas de sangre. Eso se llama de muchas maneras, pero nunca se puede llamar concordia. Se llama revisionismo histórico", ha sostenido. En la misma línea, ha resaltado que "equiparar víctimas con verdugos es lo contrario a la concordia", por lo que ha insistido en que recurrirán "a todos los medios del Estado de Derecho para proteger la memoria democrática y la dignidad de las víctimas del franquismo". "Las palabras no cambian de signo, pero se tergiversa su trayectoria y también su significado, así como se tergiversan las palabras de los poetas o de los intelectuales que murieron víctimas del fascismo", ha afirmado. Asimismo, ha citado el informe del relator de Naciones Unidas sobre las leyes de Concordia y ha recordado las "violaciones de derechos humanos durante la guerra civil española y durante la dictadura franquista". "El dolor, y lo sabéis muy bien las familias de los exiliados y exiliadas, de los desaparecidos, de las desaparecidas, de los represaliados, no prescribe nunca. Por tanto, defender nuestra memoria es una obligación", ha subrayado Sánchez, dirigiéndose a familiares de los exiliados en el Stanbrook. "DEBER DE RECORDAR" El jefe del Ejecutivo ha puesto en valor el "deber de recordar" a las víctimas y los exiliados, como los del Stanbrook, un buque que estaba preparado para 24 tripulantes y salvó a 2.638 personas tras partir del puerto de Alicante, en un "enorme gesto heroico, humanitario y solidario". "Recordar es una obligación. Sabemos que, con todos ellos, España habría sido, sin duda alguna, un país mejor", ha resaltado, al tiempo que ha hecho hincapié en la importancia de rendir tributo a "aquellos españoles y españolas privados de patria, exiliados y a quienes, en tiempos de violencia, se arriesgan para poner a salvo a los demás". Al respecto, ha señalado que, en tiempos de "negacionismo y desmemoria" en Europa y algunos territorios de España, "esas personas anónimas que luchan contra la tiranía y la barbarie son ejemplo de dignidad y de resistencia". "No podemos mitigar el sufrimiento de las 3.000 personas que hace 85 años abandonaron este puerto hacinados en un barco. Y no podemos evitar el dolor de los millones que se tuvieron que quedar en un país devastado. Pero sí podemos, debemos y lo vamos a continuar haciendo, preservar su memoria, por su dignidad y nuestra dignidad. Por el respeto a la verdad y por lo que exige de defensa de los valores democráticos encarnados en nuestra Constitución", ha aseverado. ESPAÑA, "HOSTIGADA POR LA INTRANSIGENCIA Y EL BULO" A su vez, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también presente en el acto, ha señalado que aunque la España democrática de hoy se parece poco a la de entonces "sigue hostigada por la intransigencia, la mentira y el bulo", según ha alertado. El ministro ha sostenido que quienes vierten estas mentiras y bulos son "los herederos" de los que obligaron al exilio a personas como las homenajeadas este miércoles. "Muchos partidarios de esa España que otro gran poeta exiliado, Antonio Machado, retratara también como vieja y tahúr, zaragatera y triste". En la misma línea, dice que pretenden poner en jaque las libertades, avances y conquistas democráticas, pero ha advertido que España "tiene memoria y tiene ley" y por tanto esa norma --la Ley de Memoria Democrática-- "se seguirá aplicando en todo el territorio, a pesar de que existan iniciativas que pretendan borrar la memoria con el eufemismo de la concordia", según ha recriminado. En referencia a las leyes autonómicas impulsadas en Aragón, Castilla y León y Comunitat Valenciana, ha insistido en que el Gobierno Central seguirá defendiendo el interés general "como manda la Constitución y las Naciones Unidas". "Seguiremos defendiendo la dignidad de las víctimas del franquismo, que fue un régimen dictatorial y como tal debe quedar reflejado y condenado en todas y en todas las iniciativas legislativa que quiera cumplir unos mínimos requisitos democráticos", ha añadido. DISTINCIÓN A 29 PASAJEROS DEL STANBROOK En la jornada, que se ha iniciado con una interpretación del Cuarteto Turina, Sánchez y Torres han hecho entrega de los Diplomas de Reconocimiento y Reparación a familiares de 29 pasajeros del Stanbrook. En concreto, se ha homenajeado a Max Aub, Marga García y Antonio Gassó, Francisco Puig, Francisco López, Juan Company y Dolores Rodríguez, Manuel Garrido, Eliane Ortega, Pedro Fernández, Antonio Preter y Ana María Martínez. También han distinguido a Gerardo Bernabéu, Liberto Bernabéu, Dolores Torregrosa y Juan Bautista Llorca, Manuel López, Roser Gasa y Ramón Soliva, Juan Martínez, Guillermo Vignote, María Dolores Gómez y Manuel Martínez, Arturo Hernández, Micaela Flores y Antonio Cánovas, Juana Mas y Juan Martín, Jerónimo Gomáriz y Manuel Fernández. Además, han intervenido el director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló, la estudiante de Historia Lorena de los Ríos, quien ha leído un fragmento del texto 'Campo de los almendros', de Max Aub; y Eliane Ortega, en representación del exilio en el norte de África; Antonio Guill, biznieto de Víctor Ortega --que viajó en el Stanbrook--. El acto lo ha concluido Paco Ibáñez con la canción 'A galopar'.