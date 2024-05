Puigdemont reclama movilización para dar "la campanada" y ser primera fuerza en el Parlament

El candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, ha llamado a la movilización este domingo para dar "la campanada" y ser la primera fuerza política en el Parlament, algo que parecía imposible hace unas semanas, ha apuntado. "No vamos sobrados de votos, que a nadie le dé pereza ir a votar. Puede ir de pocos votos que seamos la primera fuerza política en el Parlament tras muchos años. Está al alcance", ha exclamado en un mitin este miércoles en Argelès-sur-Mer (Francia). La victoria en estas elecciones, según Puigdemont, permitiría poner el independentismo en una posición de liderazgo "que no tuvo en las elecciones de diciembre de 2017, cuando ganó Cs, ni en las últimas, cuando ganó Salvador Illa". Pese a todas las divisiones y todo lo ocurrido, ha insistido en que la victoria está al alcance de su candidatura si se hace "un último esfuerzo" que, a su juicio, debe pasar por intentar convencer a los que todavía están indecisos o se plantean la abstención. "Y los catalanes, cuando tenemos delante misiones que nos dicen que son imposibles, nos movilizamos para ganarlas. Ya lo hicimos el 1 de octubre", ha aseverado. INTERPOL Tras reivindicar que resistir también es vencer, ha añadido: ¿Dónde estoy yo ahora? Es más, como sé que la Interpol dice que no sabe dónde estoy, enfocad bien para que vean que no estoy escapando". Según Puigdemont, la movilización que reclama también debe servir para levantar Catalunya frente a una candidatura del PSC, encabezada por Salvador Illa, que considera que no será capaz de plantarse ante Madrid. VOTO DE NO INDEPENDENTISTAS Es más, defiende que su candidatura es la única con capacidad de ganar que podrá "proteger y defender mejor los intereses de los catalanes, también de los que legítimamente están en contra la independencia", y ha pedido buscar también el voto de este colectivo. "El futuro de Catalunya es compartido. No hacemos exclusiones de catalanes de primera y de segunda, como sí hace España, porque nos trata como ciudadanos de segunda", ha lamentado. MÁS DE 10.000 PERSONAS El número cinco por Barcelona, Albert Batet, ha anunciado que más de 10.000 personas se han desplazado desde el inicio de la campaña hasta Argelès-sur-Mer para asistir a los mitines. "¡Es la movilización que nos hará ganar este 12 de mayo!. ¡Sois el mayor secreto de la victoria de este domingo!", ha exclamado el también director de la campaña, que ha agradecido la presencia de diversos representantes de la demarcación de Tarragona en el acto así como de la exdirigente de Junts Elsa Artadi. La cabeza de lista por Tarragona, Mònica Sales, ha confiado en que la contribución que harán los votantes del sur de Catalunya será decisiva para hacer posible "una Catalunya libre" y el regreso de Puigdemont. Tras el Govern de Pere Aragonès, Sales ha llamado a evitar una victoria del candidato del PSC, Salvador Illa, en estas elecciones porque "es sinónimo de resignación, de sucursalismo y de españolización". "Es la voz de Madrid, la voz del amo, la voz del PSOE, la voz que nunca, nunca trabajará pensando primero en Catalunya", ha advertido, por lo que ha llamado a acudir a las urnas este domingo.