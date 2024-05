Puigdemont cree que se les quiso "excluir" inicialmente del acuerdo de no pactar con Vox y AC

El candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, ha asegurado este miércoles que se les quiso "excluir" inicialmente del compromiso que ya firmaron ERC, Comuns y la CUP para no pactar con Vox ni con Aliança Catalana (AC) después de las elecciones catalanas, al que se ha adherido su formación y PSC. "Nos hubiera gustado haber estado en la génesis de este documento y no haber quedado deliberadamente excluidos. Me parece muy lamentable que en un combate en el que estamos completamente comprometidos, se nos haya querido excluir para dar tiempo a que durante unos días. se crea que nuestro compromiso antifascista es débil", ha destacado en rueda de prensa en Argelès-sur-Mer (Francia). Según Puigdemont, es una cuestión en la que no se debería hacer "partidismo ni electoralismo" porque, a su juicio, la lucha contra la amenaza fascistas debe hacerse entre todos, ha puntualizado. "Precisamente, hoy 8 de mayo, desde la democraciacristiana de De Gasperi, a Adenauer y hasta el Partido Comunista, estaban todos en este esfuerzo. No se excluyó a nadie", ha señalado. Tras ratificar el compromiso de no pactar con Vox ni AC, ha asegurado que es algo que Junts tiene incorporado "de serie" y también en sus tradiciones políticas anteriores, recordando el compromiso humanista que tuvo el expresidente del Parlament Joan Rigol, fallecido esta semana. También ha invitado a todos a explicitarlo en otros lugares como el Parlamento Europeo y en el Ayuntamiento de Barcelona, y a comprometerse a no colaborar "con partidos que sí se ayudan de la ultraderecha, aunque sea indirectamente". "¿Con quién tenía que gobernar el PP en Madrid? Con Vox, ¿no? ¿Nos están diciendo que es muy feo pactar con Vox, pero no es feo pactar con el PP en Barcelona, que se apoya en Vox para sacar adelante su modelo de Estado?", ha preguntado. MULTIREINCIDENCIA Además de desvincular inmigración de delincuencia, ha asegurado que la multireincidencia "tiene que ver con la pobreza muchas veces", y pese a añadir que las personas responsables de ello representan un porcentaje muy bajo, ha considerado que provocan un daño y molestia social que hay que afrontar. "Es un problema judicial, no es un problema policial", ha señalado Puigdemont, que también ha explicado que la ley orgánica en la que trabajan con el Gobierno para la transferencia de las competencias en materia de inmigración quieren abordar cuestiones como el control, el reagrupamiento familiar y la lengua. REGULACIÓN DE LOS ALQUILERES En la presentación de sus propuestas en materia de reto demográfico, Puigdemont se ha mostrado en contra de regular el precio de los alquileres: "¿Han funcionado todas las intervenciones que se han hecho en el mercado del alquiler? No, no han funcionado, de ninguna manera". "En las cosas que no funcionan, no hay que insistir. Tenemos que buscar qué funciona. ¿Necesitamos pisos en Catalunya? Muchos pisos, y necesitamos que sean a precio asequible", ha reclamado, tras apostar por construir más pisos de protección oficial, movilizar un parque de pisos vacíos de la Sareb y ayudar los jóvenes para poder emanciparse. "VISIÓN DE ESTADO" A su juicio, hay que abordar el reto demográfico que se presenta para los próximos años "con visión de Estado" y ahondar en cuestiones como las políticas que deben llevarse a cabo y las consecuencias del envejecimiento de la población. En todo ello, cree que tiene una gran responsabilidad el Estado en normas como la Ley de Dependencia: "Es un escándalo. El Estado incumple su obligación de financiar el 50% de la Ley de la Dependencia. Y hace muchos años que lo incumple", ha reprochado. Por ello, ha pedido tener plenas competencias en materia de dependencia, incluyendo la financiación, para poder garantizar "una atención adecuada a todas las personas", y también ha puesto énfasis en ayudar desde los distintos departamentos a potenciar la natalidad. "Si no hacemos nada tendremos una pirámide invertida y no podremos afrontar el sistema de estado del bienestar que hace tantos años que hemos construido y del que nos sentimos muy orgullosos", ha alertado.