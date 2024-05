PSC y Junts se suman al compromiso para no pactar con Vox ni con Aliança Catalana

El PSC y Junts se han sumado al compromiso que ya firmaron ERC, Comuns y la CUP para no pactar con Vox ni con Alianza Catalana después de las elecciones catalanas, con el objetivo de combatir "el racismo y la extrema derecha" antes y después de los comicios, han informado a Europa Press sendas formaciones. Según el documento, tanto Vox como Aliança Catalana (AC) suponen "una grave amenaza añadida a los derechos de casi todo el mundo", piensen lo que piensen sobre la independencia de Catalunya, y su presencia en las instituciones solo sirve para minar la democracia, textualmente. De este modo, con el siguiente compromiso los partidos firmantes se comprometen a no utilizar discursos de odio, a evitar la participación de estos partidos en debates o a rechazarles el diálogo, a no colaborar con ellos tras las elecciones, y también han hecho una llamada a apoyar opciones democráticas en los comicios.