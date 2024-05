Preocupación en el comité de empresa de Gamesa tras el anuncio de una reestructuración

(Actualiza la EC3157 con el contenido de una comunicación enviada por el comité de empresa a los trabajadores)

Santander, 8 may (EFECOM).- El comité de empresa de la fábrica cántabra de Siemens Gamesa ha manifestado este miércoles su "máxima preocupación" tras anunciar la compañía una reestructuración.

Esta multinacional cuenta con una factoría en Reinosa (Cantabria), que fabrica componentes para la producción de energías renovables y empleo a 240 personas.

"No tenemos detalle. La parte positiva de lo que hoy ha trascendido en los medios es que la empresa hace una apuesta pública por continuar con el negocio onshore, centrándolo en Europa y Estados Unidos", ha señalado a EFE el secretario del comité de empresa en la factoría de Reinosa, Álvaro Ruiz.

Gamesa ha nombrado a Vinod Philip como nuevo consejero delegado de la compañía en sustitución de Jochen Eickholt, quien dejará su cargo a partir del 31 de julio, y ha anunciado nuevas medidas de reestructuración que supondrán ajustes de plantilla.

El comité ha mandado un comunicado a los trabajadores, al que ha tenido acceso EFE, para compartir algunas reflexiones sobre los anuncios de la compañía.

En primer lugar, la representación de los trabajadores señala que los resultados "no son buenos, pero al menos están en línea con las guías proyectadas al mercado y no deberían" suponer "un temido profit warning (advertencia sobre beneficios)".

También explica que Gamesa ha mostrado "nuevamente su apuesta por el negocio onshore. Noticia que es positiva para la plantilla de este país, pero con matices. Al mismo tiempo que garantizan la continuidad de esta actividad, anuncian un cambio organizativo que acarreará ajustes de plantilla. Sin datos, sin cifras, sin cuantificar el impacto de esta decisión", lamenta.

Alude además a la integración de la unidad de Servicios en la unidad de onshore en búsqueda de sinergias que, según el comité, "de manera habitual no suelen traducirse en otra cosa que no sea destrucción de empleo", por lo que pide a la compañía "un ejercicio de responsabilidad y no repita errores del pasado".

Y a la reactivación de la venta del aerogenerador SG4X "de manera inminente", lo que valora positivamente y que espera que abra la puerta "a la recuperación de la actividad de la compañía y a la senda de la positividad en materia económica". EFECOM

