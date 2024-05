Podemos critica que el ministro de Exteriores "no tiene vergüenza" tras aludir su departamento a la amistad con Israel

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, "no tiene vergüenza" tras aludir su departamento a la amistad con este país. Así lo ha lanzado en la red social 'X' en relación a la postura de Exteriores en relación a la carta del titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, a empresas españolas con intereses en este país para que informen de las medidas que están adoptando para garantizar que no contribuyen con sus actividades al "genocidio" en Gaza. Tras manifestar Exteriores que desconocía la iniciativa y que no la compartía, ha subrayado que la posición del Ejecutivo es "clara" respecto a que "el Estado de Israel y el pueblo de Israel son amigos de España y del pueblo español". La candidata de la formación morada a las elecciones europeas, Irene Montero, ha reprochado también que el Gobierno exprese que "Israel es un Estado amigo" cuando "España no puede tener un amigo genocida". Así, ha interpelado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para volver a exigir la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Benjamin Netanyahu, como ha hecho el jefe del ejecutivo colombiano, Gustavo Petro. "Hablar mucho pero no hacer nada pudiendo hacerlo es hipocresía o aún peor, complicidad con el estado genocida de Israel", ha concluido la exministra de Igualdad.