Mazón acusa al Ejecutivo de "buscar excusas" en Ley de Concordia para "llamar fachas a quien no piensa como el Gobierno"

El 'president' de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha defendido la importancia de reconocer los derechos de "todos los que han sido víctimas de violencia política" y ha acusado al Ejecutivo central de "buscar una excusa" en la Ley de Concordia para "llamar fachas a quienes no piensan como el Gobierno". Así se ha pronunciado el jefe del Consell este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación en Fira Alacant, al ser preguntado por los periodistas por la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta tarde a Alicante para el acto institucional con motivo del Día de homenaje a las víctimas del exilio. Mazón ha recalcado que le parece "muy bien" seguir manteniendo "los derechos de memoria a todo el mundo". "Yo lo hago y lo hago todos los días. Me parece importante que todos reconozcamos los derechos que tienen todos los que han sido víctimas de violencia política. Todos", ha reiterado, por lo que ha señalado que le parecerá "bien" la visita de Sánchez si va en ese sentido. Cuestionado por la carta remitida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), para instarle a remitir a los grupos parlamentarios el informe de los relatores de la ONU sobre las leyes de concordia de la Comunitat Valenciana y otras autonomías, Mazón ha acusado al Gobierno de "buscar la siguiente excusa, el siguiente pseudorelato, para llamar fachas a todos los que no piensan como el Gobierno". "Ya está bien de buscar una excusa. Vamos a hablar de la ampliación del Aeropuerto de Alicante-Elche, que es lo que toca; de los derechos de la dependencia; vamos a ver si hacen los deberes con la Comunitat Valenciana y trabajan para lo que toca. En lugar de buscar una excusa para llamarnos fachas todos los días, de una manera o de otra, a todos los que no pensamos como el Gobierno", ha insistido.