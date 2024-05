La lista de CS para las europeas la completan la exalcaldesa de Ciudad Real y su portavoz en Valencia, entre otros

La ex alcaldesa de Ciudad Real Eva María Masías y la portavoz de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, María del Carmen Peris, completan la lista de la formación naranja para las elecciones europeas del próximo 9 de junio, que encabeza el eurodiputado Jordi Cañas y cierra la exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Según las listas publicadas este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el número 2 de Ciudadanos será el eurodiputado Javier Nart, que irá como independiente, mientras que el puesto 3 será para la ex portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ciudad Real. El 4 está reservado para María del Carmen Peris, mientras que en la lista se encuentran además la ex alcaldesa de Ciudad Real durante la legislatura pasada o la actual líder de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, que actualmente no tiene representación en el Parlamento de esta región. La presidenta y Secretaria de Finanzas y RRHH de la gestora de Ciudadanos (Cs) Andalucía, María Jesús Palacios Álvarez, tendrá el puesto número 5 en estas listas.