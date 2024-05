La investigación de la Guardia Civil descarta que la narcolancha del 'Cabra' matara a los dos agentes en Barbate

Un informe reciente de la Guardia Civil ha descartado que la narcolancha que patrullaba 'Kiko el Cabra' fuera la que embistió en seis ocasiones hasta asesinar a dos agentes del Instituto Armado en el puerto de Barbate (Cádiz) el pasado 9 de febrero. Según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) y de agentes de la Comandancia de Cádiz se ha remitido recientemente al juzgado de Barbate que instruye las diligencias por las que seis detenidos, entre ellos 'Kiko el Cabra', se encuentran en prisión provisional por el doble asesinato de los agentes arrollados por una narcolancha. El documento policial certifica que, en base a los elementos objetivos recabados, es posible concluir que la narcolancha que arremetió en el puerto de Barbate hasta en seis ocasiones contra la patrullera oficial de la Guardia Civil no es la narcolancha intervenida la mañana del 10 de febrero en la Línea de la Concepción, horas después del trágico suceso. ES POSIBLE DESCARTAR LA PARTICIPACIÓN En el informe, continuación de otros anteriores de la Guardia Civil, los investigadores señalan de forma textual que "es posible descartar la participación de los actualmente investigados en la perpetración de los delitos de asesinato y atentado agravado objeto de las presentes pesquisas, sin que ello afecte a la presunta comisión de un delito de contrabando". Los investigadores detallan que la narcolancha que embistió a la zódiac con los seis guardias civiles tenía cuatro motores fueraborda y una antena de radar, mientras que la que ocupaban los detenidos contaban con el mismo número de motores pero con dos antenas. En este sentido, apunta a que la embarcación de alta velocidad causante de la muerte de los agentes estaba ocupada por tres personas no identificadas. Según las citadas fuentes, se han recabado declaraciones de testigos y también vídeos, entre ellos de uno de los detenidos que ingresó en prisión en las que grabó con su teléfono las embestidas pero desde otra narcolancha. Los arrestados sostuvieron desde el primer momento que no eran los autores del doble asesinato y apuntaron a otro ciudadano de nacionalidad marroquí que no habría sido detenido. El pasado 6 de abril, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz desestimó los recursos de las defensas y ordenó que los seis arrestados siguieran en prisión provisional, confirmando la medida dictada por el Juzgado de instrucción número 1 de Barbate.