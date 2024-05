La AN analiza este jueves si extradita a Marruecos a un hombre reclamado por tráfico de personas y drogas

La Audiencia Nacional (AN) estudia este jueves la solicitud de extradición de Marruecos para que España le entregue a Mohammed B. para enjuiciarlo por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal para la salida clandestina de personas del país y tráfico de drogas, con 15 años de pena prevista de prisión. Según la Fiscalía, las autoridades marroquíes consideran que el reclamado es el presunto cerebro principal de una banda dedicada al tráfico internacional de drogas, entre ellas de hachís, y que su esposa sería la propietaria de una embarcación usada para el supuesto transporte ilegal no solo de estupefacientes, sino también de personas, incluida su familia. En su escrito, recogido por Europa Press, el Ministerio Fiscal se posiciona a favor de la extradición y relata que las investigaciones policiales de la Gendarmería Real marroquí descubrieron la embarcación, "de recreo", el 21 de agosto de 2022, cuando trataba de llegar a puerto cargada con cuatro bidones grandes de gasolina. A los agentes les llamó la atención que la embarcación carecía de documentación y que el tanque de combustible estaba lleno. Además, hicieron un registro y encontraron droga escondida en el bastidor. EVITANDO "COMPLICACIONES" La Fiscalía apunta que como la esposa de Mohammed B. es española y querían evitar "complicaciones", los miembros de la banda decidieron --según la Fiscalía-- hacer un poder a nombre de otro investigado para poder gestionar la embarcación. El hombre, nacido en 1980 en Marruecos, fue detenido el pasado 19 de octubre, pasó a prisión provisional y en enero de este año se opuso a ser extraditado durante una comparecencia ante el Juzgado Central de Instrucción. Para el Ministerio Público, en este caso se cumplen los requisitos para la extradición, ya que existe doble incriminación --los delitos están recogido en ambos países--, no han prescrito y el reclamado es mayor de edad y no tiene nacionalidad española. No obstante, solicita a las autoridades marroquíes, como información complementaria, que informen respecto a la droga incautada en la embarcación.