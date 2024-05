La Abogacía del Estado descarta que Rato tuviera su residencia fiscal en EE.UU.

Madrid, 8 may (EFECOM).- El abogado del Estado, que ha expuesto este miércoles su informe de conclusiones en el juicio por el origen de la fortuna de Rodrigo Rato, ha descartado que el exvicepresidente tuviera su residencia fiscal en Estados Unidos durante su mandato al frente del FMI, como el propio Rato sostiene.

La de su residencia fiscal es una de las cuestiones incluidas en el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que le achaca un delito fiscal en los ejercicios 2005, 2006 y 2007, que declaró en España pero omitiendo parte de su patrimonio.

Rato habría defraudado algo más de 2,5 millones de euros durante sus años como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que aunque residía en Washington, su domicilio fiscal estaba en España.

El abogado del Estado ha explicado que no es posible considerar que Rato tenía su residencia fiscal en Estados Unidos, ya que no cumple con ninguno de los requisitos necesarios -residir un mínimo de 183 días, tener activos y patrimonio o lazos familiares-.

No está acreditado que Rato residiera 183 días en Estados Unidos, y tampoco que su "centro de intereses económicos" estuviera allí, aparte de una cuenta en Bahamas, que es un paraíso fiscal.

De hecho, es significativo, ha destacado el letrado, que durante esos años Rato realizara declaraciones de IRPF en España, algo que el exvicepresidente achacó a un error.

Si no se puede localizar al contribuyente "se debe acudir a la renta", ha indicado, y la que percibía Rato en Estados Unidos "no aumenta su base imponible porque la renta del FMI está exenta y no tributa en ninguna parte".

Sin embargo, "su patrimonio -sociedades, cuentas, inversiones, inmuebles-, y sus gastos estaban en España", ha asegurado, concluyendo que no hay "elementos de convicción sobre el origen de los fondos" que Rato introdujo con posterioridad en España; en todo caso, "sus explicaciones no han sido suficientes".

Tampoco se encontraba en Estados Unidos el centro de intereses familiares, ha dicho el abogado del Estado, que no obstante no ha querido pronunciarse y ha dejado en manos de la sala que preside la magistrada Ángela Acevedo decidir dónde se situaba la residencia fiscal de Rato durante le tiempo que estuvo al frente del FMI.

Tras la exposición de los informes finales de la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, mañana será el turno de las defensas.

En total, le atribuyen once delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, por los que piden para él 63 años de cárcel y 42,4 millones de euros de multa; la Fiscalía solicita también que Rato indemnice con 7,75 millones de euros a la Agencia Tributaria. EFECOM

eyp/prb