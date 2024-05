Jorgensen: "Estoy agradecido por la continuidad en la portería, es clave en mi evolución"

Via-real (Castellón), 8 may (EFE).- El guardameta del Villarreal Filip Jorgensen se mostró agradecido este miércoles por la continuidad en la portería en la presente temporada, ya que considera que ha sido clave en su evolución y que se ha producido con los tres entrenadores con los que ha contado durante el curso.

"Cuando empiezas a jugar en un nuevo equipo y una nueva liga es siempre difícil, pero he ido aprendiendo de cada partido y de cada entrenador. Creo que he ido mejorando, pero la clave es tener continuidad", dijo en rueda de prensa el portero sueco de nacionalidad danesa.

En ese sentido, Jorgensen, de 22 años, se mostró "agradecido y contento" por haber podido jugar todos los partidos de Liga con los tres entrenadores que han tenido -Setién, Pacheta y Marcelino- y aseguró que ha manejado bien la presión que conlleva esa confianza.

"Soy una persona bastante tranquila, sabía de mi nivel y a dónde podía llegar. Creo que durante los partidos se ha visto una evolución y una confianza cada día. Ir jugando, fallar y aprender, pero sobre todo con la continuidad se aprende mucho", manifestó.

Sobre la posible llegada de otro guardameta la próxima temporada, Jorgensen dijo que "ojalá pudiera quedarse Pepe -Reina- aquí", al considerar que como persona es "un 10" y que le ha ayudado "muchísimo", pero si llega un nuevo portero lo afrontará como un reto. "La competencia me gusta", agregó.

"Pepe me ha dado siempre mucha tranquilidad y muchos consejos, tanto dentro como fuera del campo. Sobre todo me ha dicho que tenga tranquilidad y que no me frustrara en los momentos complicados. Ha sido muy importante para mí esta temporada", añadió sobre su compañero bajo palos.

Al ser preguntado por la opción de ascender al primer equipo a Iker Álvarez, y con el que ya coincidió en el filial, dijo que es "muy buen portero y también podría estar aquí", pero agregó que esa es "una decisión del club".

Del partido ante el Sevilla de este fin de semana, Jorgensen comentó que esperan un duelo "complicado" en el que quieren sacar el mejor nivel como considera que han venido haciendo en los últimos partidos para poder ganar.

"Este tramo final de liga lo vamos a afrontar como lo hemos hecho en las últimas jornadas, con el único pensamiento de salir a ganar en cada partido. Esa es la idea", concluyó. EFE

