Illa (PSC) afirma que Trapero aceptó su oferta de dirigir Mossos por "servicio a Cataluña"

El candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, ha reivindicado este miércoles la capacidad del excomisario jefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero para ser director general de los Mossos si preside el Govern, y ha afirmado: "Se lo propuse y me dijo que él estaba al servicio de Cataluña y que, por tanto, no tenía ningún inconveniente". "Es un ejemplo de lo que yo entiendo por servicio público", ha dicho en una entrevista de La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, en la que ha señalado también su destacada trayectoria, ha dicho textualmente. Asimismo, ha explicado que no mantuvo con el excomisario jefe "una conversación de un cuarto de hora" ni un único encuentro para proponerle el cargo, y ha dicho que no quiere poner en la dirección general de la policía catalana una persona con afinidad política con él, sino una persona que sepa dirigirla. "Quiero profesionalizar este tipo de trabajos. Yo no quiero personas con estas responsabilidades que estén por su manera de pensar política o por su adscripción política. Quiero personas competentes", ha sostenido. "GESTO DE TRANSPARENCIA" Illa anunció este martes durante un debate de TV3 y Catalunya Ràdio el nombramiento de Trapero si gobernaba tras las elecciones, así como el nombramiento de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y portavoz del PSC, Núria Parlon, como consellera de Interior. En este sentido, ha afirmado que tanto Trapero como Parlon saben que tiene "posibilidades altas" de ser presidente de la Generalitat y, por tanto, han accedido a que pueda anunciar los cargos que quiere que ocupen tras el 12M. "Creo que es también un gesto de transparencia hacia la ciudadanía", ha concluido Illa. "HE TENIDO LA OPCIÓN DE BLOQUEAR" El líder del PSC ha descartado abstenerse para que haya un Govern independentista y ha afirmado que ve "francamente difícil" gobernar con Junts, y ha preguntado si será precisamente el partido de Puigdemont quien bloquee su investidura, en sus palabras. En este sentido, Illa ha reivindicado que el PSC desde la oposición en el Parlament no ha bloqueado la legislatura ni cuando ha tenido "opción" de hacerlo. "Yo he tenido la opción de bloquear. Yo podría haber forzado unas elecciones cuando colapsó el Govern. De hecho, me vinieron a buscar para que las forzara", ha afirmado. Preguntado por si el partido que le pidió forzar elecciones fue Junts, Illa ha respondido que "es fácil" saberlo porque, ha dicho, ya se ha visto, en sus palabras, lo que ha pasado tras la salida de Junts del Govern con ERC.