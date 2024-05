Gobierno de Aragón: "No vamos a participar en un acto electoral" con la Bilateral Aragón-Estado

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha aseverado este miércoles que el Ejecutivo no colaborará en la "campaña electoral del Gobierno de España", manifestando: "No vamos a participar en un acto electoral", en alusión a la Comisión Bilateral Aragón-Estado anunciada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha considerado que "no hay ninguna razón" para participar en esta Bilateral, cuya convocatoria "responde más a las urgencias personales del Gobierno de España", recalcando que el Ejecutivo de Jorge Azcón está "mucho más preocupado por las cuestiones que, realmente, interesan a los aragoneses". También ha dicho que la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón se aprobó en las Cortes de Aragón con unos informes jurídicos "intachables", subrayando que es en el Parlamento donde reside la representación política de todos los aragoneses, de forma que es "bastante grave" que "se quiera cuestionar esta decisión" de la cámara aragonesa. Vaquero ha insistido en que "no fue más que la derogación de una ley, no se ha suprimido ningún derecho y, es más, el Gobierno de Aragón ha incrementado los recursos para garantizar los derechos de todos los aragoneses que siguen buscando a las víctimas de la violencia ideológica durante la segunda república, la guerra civil o la dictadura". La portavoz ha comentado que el Gobierno regional puede responder a la carta de Torres en relación a la convocatoria de la Bilateral hasta el 16 de mayo. Ha pedido "no manosear reuniones importantes como las Bilaterales" y ha lamentado que desde 2018 "ha sido imposible" celebrar una reunión de este órgano "por unas razones u otras".