Gamarra (PP) señala a Hamás como origen del conflicto y no ve las acampadas como solución

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este miércoles a Hamás como origen del conflicto palestino-israelí y no cree que las acampadas de los universitarios sean la solución. "Lo que se está viviendo tiene un origen y fue un atentado terrorista por parte de Hamás hacia Israel y todavía hay muchas personas secuestradas", ha declarado Gamarra en una atención a los medios en Tortosa (Tarragona), en el marco de la campaña electoral catalana. Ha respetado el derecho a movilizarse, pero ha discrepado del motivo de las acampadas de jóvenes en apoyo al pueblo palestino, y ha considerado que la solución "no está en el marco de las manifestaciones". A su juicio, se trata de un conflicto "lo suficientemente complejo como para saber entender también que Israel fue atacado y ha sufrido ataques terroristas". "Hay que buscar una solución que no esta en el marco de las manifestaciones, que esta en otro marco", ha añadido, a la vez que ha pedido mantener, textualmente, la serenidad.