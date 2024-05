Feijóo rechaza que las leyes de concordia de CCAA blanqueen el franquismo porque el PP considera que fue "una dictadura"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado de plano este miércoles que las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León blanqueen el franquismo y ha resaltado que su partido considera que el franquismo es "una dictadura", igual que dice que ETA es "una banda terrorista". "Por supuesto que no, en ningún caso", ha afirmado rotundo al ser preguntado si esas leyes de concordia estén ayudando a blanquear el franquismo. Hace una semana, tres relatores de la ONU instaron al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para preservar la memoria histórica frente a esas leyes de concordia, alegando que pueden "invisibilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista". En el V Foro Internacional de Expansión 'Retos para una nueva era económica y geopolítica', Feijóo ha afirmado que el PP no tiene "ningún inconveniente en decir que el franquismo ha sido una dictadura" y que ETA es "una banda terrorista". Sin embargo, ha dicho que "lamentablemente el Gobierno no puede confirmar que ETA sea una banda terrorista" porque la ley de memoria que aprobó con Bildu "considera que los gobiernos de Felipe González o de Adolfo Suárez tienen alguna mancha en relación con la democracia". Asimismo, Feijóo ha asegurado que el PP no tiene "inconveniente" en decir que Venezuela "no es un régimen democrático". "Yo no he visto al presidente del Gobierno diciendo lo mismo. Y sí he visto a su vicepresidenta y a varios miembros de su Gobierno diciendo que Venezuela es un país completamente democrático, aunque no dejen presentarse a cualquier persona que intente representar a la oposición", ha enfatizado. En este punto, el presidente de los 'populares' ha recriminado que el Gobierno de Sánchez sea "muy valiente contra los dictadores muertos y muy tibio contra los dictadores vivos". "Y el PP no hace diferencia y cree que lo lógico es ser contundente contra los vivos porque los muertos, muertos están", ha resaltado. APELA A CONCENTRAR EL VOTO EN EL PP Al ser preguntado si cree que el PP se equivocó pactando con Vox en varias CCAA antes de las generales de julio, Feijóo ha dicho que sobre esto "se critica una cosa y su contraria" y ha agregado que el PSOE "ocultó sus pactos hasta después de la investidura". "Estoy hablando del pacto encapuchado con Bildu para otorgarle a la alcaldía de Pamplona, a cambio de los seis votos, y ser presidente del Gobierno y nosotros hicimos unos pactos sin engañar a nadie", ha apostillado. En este punto, ha subrayado que había posibilidad de repetición electoral en Valencia, Aragón, Extremadura o Baleares y ha señalado que, "dado que el Partido Socialista se negó a admitir que pudiese gobernar la lista más votada", el PP tuvo que "garantizar la estabilidad" de los gobiernos. "Todo es indiscutible, pero entre la mentira y la verdad, yo me quedo con la verdad. También es verdad que le dieron muy poca importancia a los pactos que hicimos con el Partido Regionalista Cántabro, para no tener que pactar en Cantabria con Vox, o el que hicimos con CC en Canarias", ha manifestado, para añadir que cree que han hecho lo que creían que era "lo mejor" para esas autonomías. En este punto, ha apelado a concentrar el voto en el PP para que no ocurra lo que pasó en las generales, ya que, si se une el voto "automáticamente los escaños se multiplican" como, según ha dicho, ocurrió en febrero en Galicia y en aquellas CCAA donde tienen mayoría absoluta. Feijóo ha asegurado que en las elecciones del 23 de julio ganaron a Pedro Sánchez pero no lo derrotaron porque "el juego parlamentario es lo que es y, por lo tanto, sigue siendo el presidente del Gobierno". Eso sí, ha dicho que lo que ha hecho el sanchismo "es doblar la apuesta" porque si antes "mandaban mucho a los nacionalistas", ahora lo hacen "mucho más" y eso se suma al "deterioro institucional" que hace que hoy España esté "peor que hace un año". "CAMBIAR AL PRESIDENTE" PARA QUE HAYA CONSENSO ENTRE PP Y PSOE Al ser preguntado qué tiene que pasar en España para que haya algún consenso entre los dos grandes partidos, Feijóo ha respondido: "Pues yo le diría cambiar el presidente del Gobierno". A su entender, en esa situación las cosas volverían a su cauce porque ahora "peor es imposible". Tras subrayar que, "hoy por hoy, sin que el señor Puigdemont diga OK, no habrá Presupuestos", Feijóo ha admitido que "todo el mundo está pendiente de lo que pueda ocurrir en las elecciones catalanas" del domingo para "saber algo más de la legislatura" y "del futuro político en España". Feijóo ha recordado que desde que llegó a la Presidencia del PP hace dos años ha propuesto al Gobierno seis pactos sobre diversas materias pero no ha recibido "ni acuse de recibo". Además, ha indicado que el PP ha votado "12 leyes del PSOE a favor 12 en dos años" mientras que el PSdeG en Galicia solo apoyó nueve cuando él era presidente de la Xunta en 14 años. Además, el presidente del PP ha señalado que tras las elecciones generales de julio le propuso gobernar con un acuerdo con el PSOE en esta legislatura para hacer en esta legislatura "seis o siete reformas estructurales". Sin embargo, ha dicho que el presidente del Gobierno "prefiere la extrema izquierda y prefiere que tengan la llave de la nación los partidos que están en contra" de la misma, "es decir, que mande el separatismo" en la política nacional. "Comprenderá que no se pueden hacer más propuestas de acuerdo y de consenso, pero lo que no me pueden pedir es que consensue con el Gobierno intervenir el Poder Judicial e ir contra la independencia del Poder Judicial", ha manifestado. DENUNCIA LA "OCUPACIÓN" DE LAS INSTITUCIONES Un día después de que el Tribunal Supremo haya anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Feijóo ha asegurado que España necesita que el fiscal General del Estado no provenga del ámbito político y ha prometido que él no va a nombrar a ninguno que haya formado parte de su gobierno. Tras defender "acabar con la puerta giratoria de la Judicatura a la política y de la política a la judicatura", ha destacado que hay un TC con dos magistrados, uno alto cargo del Gobierno y el otro ministro y presidido por un ex Fiscal General del Estado con un Gobierno socialista. "Tenemos todas las instituciones ocupadas", ha denunciado. Al ser preguntado si el PP teme que, si no hay acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno cambie las mayorías necesarias para su renovación, Feijóo ha avisado que "eso va en contra del criterio constitucional". "Estoy convencido que la Unión Europea no va a dejar hacer eso", ha resaltado. Además, ha indicado que el propio Sánchez le dijo "sin venir a cuento" que no modificaría las mayorías para renovar el órgano de gobierno de los jueces. "Insisto, lo dijo de oficio, no instancia de parte", ha recordado. Feijóo ha insistido en que dar un paso de ese tipo sería "un atropello sin precedentes, claramente en contra de la doctrina constitucional y en contra de los tratados europeos", así como de la interpretación de esos tratados que está realizando la Comisión Europea.