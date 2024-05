Exteriores, que no estaba al tanto de la carta a empresarios, replica a Bustinduy que Israel es "un Estado amigo"

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha defendido este miércoles que Israel es un "Estado amigo de España" después de la carta remitida por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a empresas españolas con intereses en este país y de la que no estaba al tanto el departamento que encabeza José Manuel Albares. "Es la primera noticia que tenemos de esa carta", han trasladado fuentes diplomáticas a Europa Press, después de que se haya conocido la misiva de Bustinduy en la que pide a las empresas españolas con intereses en Israel que le informen de las medidas que están adoptando para garantizar que no contribuyen con sus actividades al "genocidio" en Gaza. En un comunicado, el Ministerio de Derechos Sociales ha asegurado que "se trata de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU". En Exteriores no lo comparten. "No entendemos qué quiere decir con 'el Gobierno'", han incidido las fuentes consultadas, que han enfatizado en que el Ejecutivo tiene una posición "clara" respecto a que "el Estado de Israel y el pueblo de Israel son amigos de España y del pueblo español". También hay una posición clara en cuanto a lo que está pasando en Gaza, han acotado las fuentes. En este sentido, Albares ha publicado esta misma mañana un mensaje en X, antiguo Twitter, para alertar de las consecuencias que la ofensiva militar israelí sobre Rafá pueden tener. "La operación militar en Rafá sitúa a 1,4 millones de civiles palestinos ante un riesgo inaceptable y tiene graves consecuencias para la estabilidad de la región", ha advertido el jefe de la diplomacia. Así las cosas, ha defendido que "urge el alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria ya y sin obstáculos" a la Franja de Gaza.