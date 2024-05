El PSOE reprocha al PPE que no se comprometa a rechazar pactos con la extrema derecha tras la paliza a un eurodiputado

El PSOE reprocha al Partido Popular Europeo que no firme un documento "en defensa de la democracia y contra la extrema derecha" impulsado después de que un eurodiputado socialista recibiera una paliza en Alemania. Después del ataque del pasado sábado 4 de mayo por el que el europarlamentario socialista Matthias Ecke tuvo que ser hospitalizado tras ser golpeado por cuatro personas los líderes de los socialistas europeos, los verdes, la izquierda y los liberales han firmado un texto de condena al que el PPE no se ha sumado. Estos partidos piden "a todos los partidos democráticos" que rechacen cualquier normalización, cooperación o alianza con partidos radicales o de extrema derecha. Con su negativa el PPE está "sellando su destino a la ultraderecha, que amenaza y amedrenta la democracia", señalan fuentes del PSOE. "Hacemos un llamamiento al presidente de la Comisión y a todos los partidos democráticos europeos para que rechacen la normalización de estas formaciones y esperamos que incluyan este compromiso en sus programas electorales. No es hora de ambigüedades ni de silencio", señalan.