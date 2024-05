El presidente del Senado llama a votar en las europeas para luchar contra los populismos

Madrid, 8 may (EFE).- El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha llamado a participar en las elecciones europeas con la meta de revalidar un Europarlamento que luche contra los populismos y extremismos y encontrar también una "salida dialogada" al conflicto entre Israel y Palestina en Oriente Medio.

Rollán ha hecho este llamamiento durante su intervención en el acto de la Cámara Alta por el Día de Europa, que se celebra mañana, 9 de mayo, en el que ha llamado a seguir construyendo una Unión Europea que "combata los movimientos extremistas y populistas" con "más Europa y más democracia".

El presidente del Senado ha abogado por un Parlamento Europeo con mayoría de eurodiputados comprometidos con el proyecto europeo, alertando del "fracaso" que supondría que "euroescépticos y enemigos de Europa" gobernasen o influyesen.

Rollán ha defendido que la Unión Europea no implica una "cesión de la soberanía" sino por el contrario supone compartir una "gran ciudadanía", y ha reivindicado la alianza comunitaria como un "baluarte" de valores como el Estado de derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa y la igualdad.

Además, ha destacado los desafíos que los países comunitarios han abordado en conjunto en los últimos meses, aludiendo al apoyo a Ucrania ante la invasión rusa, o al reto que ha supuesto el ataque de Hamás en Israel.

En ese sentido, ha abogado por una solución dialogada tras siete meses de conflicto, con participación de las dos partes -Palestina e Israel-, con un respaldo internacional mayoritario porque de no hacerlo "esta situación dramática no se medirá en años ni en legislaturas, sino en generaciones, y eso es algo que como sociedad internacional no nos podemos permitir".

Además, Rollán ha pedido asumir el compromiso de incrementar el gasto en Defensa hasta el 2 % del PIB y buscar la autonomía estratégica, reduciendo la dependencia de terceros países en la alimentación, la salud, la energía o la tecnología.

En la víspera del Día de Europa el Senado ha celebrado en la plaza madrileña de la Marina Española un concierto abierto al público de la Unidad de Música de la Guardia Real, donde se han interpretado piezas de Turina, Mozart, Chapí, Oudrid y Strauss, además de los himnos español y europeo. EFE

ml-rdm/jlp