El PP exige a Sánchez la salida del fiscal general, Tezanos y presidenta de RTVE para que sea creíble su regeneración

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha exigido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la salida de fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el presidente del CIS, José Félix Tezanos, y la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, para que sean creíble su promesa de regeneración democrática, dado que, en caso contrario, no "habrá duda" de que "todo era una farsa, un numerito y una estrategia electoral". Además, ha afirmado que los nombramientos del Gobierno demuestran que están en un "proceso de degeneración democrática". En una rueda de prensa en la sede del PP, Gamarra ha señalado que el "sanchismo" ha tenido una "semana negra" como certifican, a su juicio, que el Tribunal Supremo haya anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática o que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya abierto "una investigación por revelación de secretos" sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Gamarra también ha metido en esa "semana negra" el hecho de que la Junta Electoral Central (JEC) haya abierto expediente a Tezanos por la encuesta del CIS por el periodo de reflexión de Sánchez y que este organismo arbitral obligue a RTVE a de compensar al resto de partidos por la entrevista al presidente del Gobierno. Además ha destacado el hecho de que el ministro Óscar Puente tuviera que dar "marcha atrás" en sus "ataques" contra el presidente de Argentina, "un país amigo". UN GOBIERNO "AGOTADO" "Y así suma y sigue", ha exclamado, para añadir que esto evidencian que asisten "al fin de ciclo que acompaña siempre a las etapas de un Gobierno agotado", donde "siempre hay casos de corrupción, siempre está presente el nepotismo y uno de los invitados que nunca falta es la ocupación de las instituciones". Así, Gamarra ha destacado que esta semana han visto que un juzgado "ha encargado a la UCO una investigación en relación al entorno más cercano del presidente", en alusión a las actividades de su mujer, Begoña Gómez. En segundo lugar, ha señalado que los últimos nombramientos del Ejecutivo evidencian "ocupación de las instituciones" y "nepotismo" sin "ningún tipo de rubor", citando como último ejemplo el de Carlos Ocaña como consejero de Telefónica en representación de la SEPI. Gamarra ha indicado que ese nombramiento también acredita que el Gobierno es una "agencia de colocación de amiguetes". "Evidentemente, esto no es regeneración. Esto tampoco es limpieza. Esto tampoco es juego limpio. Esto vuelve a demostrar que estamos ante un proceso de degeneración democrática", ha proclamado. INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PARIDAD CON OCAÑA De hecho, ha denunciado que ese nombramiento de Ocaña, "amigo del presidente del Gobierno", incumple la ley de paridad. A su entender, el "progresismo de amiguetes no entiende de feminismo cuando se trata de colocar a los amigos". "Para ser tan feministas, para alardear tanto de leyes de paridad, si se trata de colocar al amigo del presidente, aquí ya no cabe el feminismo. Porque con este nombramiento será el propio gobierno el que incumpla la ley de paridad que está impulsando, que obliga a que en los consejos de administración haya unos tantos por ciento de hombres y mujeres", ha denunciado. A renglón seguido, Gamarra ha pedido una vez más la dimisión o el cese de García Ortiz, quien "colecciona sentencias y resoluciones judiciales que le están señalando el camino de salida de la Fiscalía General del Estado". A su entender, no puede seguir "ni un minuto más" al frente del Ministerio Público. SÁNCHEZ DEBERÍA SER EL PRIMERO EN PEDIR DIMISIÓN DE ÁLVARO ORTIZ "Por lo tanto, solo hay una salida para que la Fiscalía General del Estado siga manteniendo un mínimo de independencia. Y es que dimita el Fiscal General del Estado. No puede estar ni un minuto más al frente de una institución que debe gozar de la confianza de los españoles", ha aseverado. La 'número dos' del PP ha afirmado que la "reacción" y declaraciones de García Ortiz asegurando que "nadie" le puede cesar tras las decisiones que se conocieron este martes le inhabilitan más para seguir al frente del Ministerio Público. "No es el mejor ejemplo de lo que debe ser esa institución en democracia", ha apostillado. Gamarra ha recalcado que el primero que debe pedir la dimisión del fiscal general es Pedro Sánchez y ha avisado que si no lo hace hoy mismo "no quedará ninguna duda" de que "todo ese numerito" con sus cinco días de reflexión para plantear "una regeneración democrática" era "una gran mentira" y un "gran bulo". Según ha subrayado, ya no tendrá "ninguna credibilidad para pedir ni limpiza, ni juego limpio ni regeneración democrática". De la misma manera, ha dicho que Tezanos tampoco puede seguir "ni un minuto más" al frente del CIS y ha reiterado que si su llamamiento al "limpieza" era sincero debería cesarlo hoy mismo y nombrar a una persona que garantice la "imparcialidad y profesionalidad" de este órgano. En caso contrario, ha dicho que se confirmará que todo era "una farsa, un numerito y una estrategia electoral". FISCALIZACIÓN DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DEL CIS Gamarra ha recordado que el PP ha registrado un escrito en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas para que se realice una ficalización especial del CIS en los últimos cinco años, dado que se ha "duplicado su presupuesto" e "incrementado el gasto". En su opinión, "no es admisible la falta transparencia" en los procedimientos y la ausencia de justificación en los contratos. También ha pedido la salida de la presidenta interina de RTVE tras el expediente sancionador de la JEC que "afecta a las reglas del juego en un proceso electoral". "Estamos ante otro caso, de la puesta de un ente público al servicio del presidente del Gobierno", ha manifestado, para añadir que van pasando los días y hay menos posibilidades de que se pueda producir "esa compensación" a los demás partidos. "Insistimos nuevamente en pedir que, si hay un mínimo de sinceridad en esas palabras haciendo un llamamiento a la limpieza, al juego limpio y a la regeneración democrática, evidentemente esta presidenta interina no puede estar ni un minuto más al frente de RTVE", ha abundado.