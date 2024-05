El Comité de Disciplina deja sin efectos la sanción al jugador del Racing Íñigo Sainz-Maza

(Amplía con sanciones)

Madrid, 8 may (EFE).- El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) estimó este miércoles las alegaciones del Racing de Santander contra la expulsión ante el Elche de su capitán, Íñigo Sainz-Maza, tras pedir al cuarto árbitro que se parase el partido porque se estaba atendiendo a un espectador con un problema cardiaco.

El acta arbitral reflejó que el jugador fue expulsado en el minuto 90 "por levantarse del banquillo y salir del área técnica reclamando al cuarto árbitro que se parese el partido insistentemente por un incidente médico en la grada y que cuando se detiene el juego continuaba de pie fuera del área técnica sin llegar a oir lo que decía".

El Racing recurrió al considerar que la expulsión fue totalmente desproporcionada cuando su futbolista solo estaba intentando llamar la atención del colegiado, Jon Ander González, para que parase momentáneamente el partido, ya que se estaba produciendo un incidente en la grada, al sufrir un espectador una insuficiencia cardiaca.

En sus alegaciones apuntó que hay una falta de tipificación de la acción, ya que el acta no describe una acción antijurídica y que las imágenes aportadas permiten apreciar que no existe la acción descrita tanbién, "pues no se aprecia ninguna reclamación al cuarto árbitro".

Para el Comité "de forma patente, las imágenes aportadas permiten apreciar que en efecto no existe la acción descrita en el Acta arbitral, pues no se aprecia ninguna reclamación al cuarto árbitro".

"Adicionalmente, la actuación del jugador, en un caso ciertamente excepcional, no sería a juicio de este Comité, subsumible en ninguna infracción tipificada en el Código Disciplinario de la RFEF. Por todo ello, procede estimar las alegaciones formuladas y dejar sin efectos disciplinarios la expulsión citada", añade.

Según confirmó la RFEF, tras la jornada 38 de LaLiga Hypermotion cumplirán un partido Carlos Hernández (Eldense), por expulsión directa, y Alex Pecharromán (Andorra), expulsado por encararse en actitud violenta con un contrario al término del encuentro con el Albacete, y Lachuer por doble amonestación y consiguiente expulsión

Por acumulación de amonestaciones se perderán la próxima jornada Gerard Fernández "Pequ" (Racing de Santander), Mario García (Racing de Santander), Miguel De La Fuente (Leganés), Haissem Hassan "Hassan" (Sporting de Gijón), Omar El Hilali Khayat (Espanyol), Julio Alonso (Albacete), Alex Pecharroman (Andorra), Alejandro Orellana "Jandro" (Andorra), Scheidler, Aurélien Hermann Thomas (Andorra) y Xabier Etxeita Gorritxategi (Amorebieta). EFE

