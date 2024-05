Delegación de Gobierno critica a la Generalitat valenciana tras el registro de una fundación de Hombres Maltratados

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha censurado este miércoles la inscripción en el Registro de la Fundaciones autonómico de una entidad de Hombres Maltratados y ha pedido a los responsables de la Generalitat que dejen de "avergonzar" a esta autonomía "con este tipo de políticas". Bernabé ha considerado que iniciativas como esa "lo único que hacen es situarnos en la extrema derecha" y ha asegurado que la citada propuesta "no representa al pueblo valenciano, no representa a la Comunidad Valenciana ni a las valencianas y los valencianos". La representante del Ejecutivo central en la región se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado junto al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a Fageca (Alicante) para hacer un balance del programa 'La Administración cerca de ti'. Preguntada por la inscripción de la mencionada entidad en el Registro de fundaciones de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé ha manifestado que esta autonomía, "desgraciadamente, está en todos los medios nacionales por noticias que avergüenzan cada día". Asimismo, ha afirmado que eso "es responsabilidad única y exclusiva del gobierno de la Generalitat". Tras ello, ha pedido al jefe del Consell y al ejecutivo autonómico en general que "dejen de situar a la Comunitat Valenciana en los telediarios y en los informativos" y de "abrir las primeras páginas de los informativos nacionales para avergonzar" a este territorio. "Le pido al gobierno de la Generalitat que deje de avergonzarnos con este tipo de políticas que lo único que hacen es situarnos en la extrema derecha. Desde luego, eso no representa al pueblo valenciano, no representa a la Comunitat ni a las valencianas y los valencianos", ha insistido Bernabé. "CARGA REPUTACIONAL" "Nos ha costado mucho recuperar esa carga reputacional que nos había dejado el PP cuando gobernó en esta comunidad", ha agregado la delegada del Gobierno. Así, ha indicado que plantea su petición al Consell después de "haber recuperado esa reputación" y "de haber consolidado un liderazgo en todos los ámbitos" para que "la Comunitat Valenciana se conociera por liderar el cambio económico, la transición económica, por ser uno de los principales receptores de inversión extranjera, por crecer, por corregir las desigualdades y por potenciar políticas sociales que la han referenciado como un ejemplo de comunidad, incluso en los momentos más complicados como fue la pandemia" de la Covid-19.